Colombia vs. Noruega: hora y dónde ver el partido del Mundial Sub-20

Colombia y Noruega llegan igualados en puntos y diferencia de gol tras sus triunfos iniciales. Foto: EFE - Osvaldo Villaroel

La selección de Colombia Sub-20 afronta este jueves un reto decisivo en el Mundial de Chile: enfrentará a Noruega en Talca, en un partido que definirá quién toma la delantera en el Grupo F tras el debut victorioso de ambos equipos.

Los dirigidos por César Torres llegan con confianza luego de vencer 1-0 a Arabia Saudí, mientras que los europeos hicieron lo propio frente a Nigeria, también por la mínima diferencia.

El estreno de la Tricolor dejó lecturas mixtas. Por un lado, mostró intensidad en la presión y encontró en Óscar Perea a su jugador más desequilibrante, autor del gol del triunfo tras una recuperación de Jordan Barrera.

Sin embargo, también padeció en la generación de juego, especialmente en un primer tiempo en el que le costó transformar su dominio territorial en peligro real. Arabia Saudí incluso dispuso de una opción clara antes del descanso. Colombia deberá ajustar para no conceder ventajas frente a un rival de mayor jerarquía física y táctica como Noruega.

Así va la tabla del grupo de Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile

El panorama del grupo es de absoluta paridad. Con tres puntos cada uno, cafeteros y nórdicos comparten liderato con idéntica diferencia de gol: un tanto a favor y ninguno en contra. Detrás, Arabia y Nigeria quedaron sin unidades y sin goles en su cuenta, obligados a reaccionar si quieren seguir con vida en el torneo. Bajo ese escenario, el choque entre Colombia y Noruega se convierte en un mano a mano que podría encaminar la clasificación a octavos de final para el ganador.

Noruega, conocido por su orden táctico y la fortaleza de sus líneas, supone un examen distinto para los dirigidos por Torres. Los europeos suelen manejar los tiempos y aprovechar su físico para dominar el juego aéreo, una faceta donde Colombia deberá estar atenta. La clave para los cafeteros estará en sostener el ritmo que tuvieron en el complemento contra Arabia y sumar variantes en ataque, evitando depender únicamente de las individualidades. La eficacia en las pocas opciones que se presenten será determinante en un partido que promete tensión y escaso margen de error.

Este escenario deja al grupo abierto y con un fuerte componente de igualdad. Colombia y Noruega aparecen como favoritos para tomar ventaja, pero la mínima diferencia en goles hace que el liderato pueda definirse en detalles. Arabia Saudita y Nigeria, por su parte, están obligados a reaccionar de inmediato, ya que otro tropiezo complicaría seriamente sus opciones de clasificar a la siguiente ronda.

Más allá de la paridad estadística, el partido definirá quién toma la delantera en el grupo y se acerca con firmeza a los octavos de final. El triunfo dejaría sellada la clasificación.

Colombia debe sostener el ritmo intenso mostrado en el complemento ante Arabia, pero también corregir los pasajes de desconexión del primer tiempo, donde el rival encontró espacios. Si logra equilibrar presión alta y posesión más clara, podrá competir de igual a igual con Noruega. Será un examen de jerarquía y regularidad, donde la eficacia en las pocas opciones que se presenten marcará la diferencia.

El partido se jugará este jueves a las 3:00 p.m. en Talca, Chile. La transmisión estará a cargo del Gol Caracol y ditu, plataforma digital y gratuita de Caracol TV.

