Néstor Lorenzo también dijo presente en el debut de Colombia en el Mundial Sub-20

El entrenador argentino hizo parte de la delegación colombiana que asistió al debut en la cita orbital frente a la selección de Arabia Saudita.

Redacción Deportes
01 de octubre de 2025 - 12:19 a. m.
El seleccionador Néstor Lorenzo (izq.) junto a Iván Novella, director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, en las tribunas del Estadio Fiscal de Talca.
Foto: FCF
La Selección Colombia Sub-20 arrancó con buen pie su camino en el Mundial de Chile. Este lunes, en el Estadio Fiscal de Talca, la Tricolor derrotó 1-0 a Arabia Saudita en el debut del Grupo F, un triunfo que la mete de inmediato en la pelea por la clasificación a octavos de final.

Sin embargo, la noticia no fue solo el resultado: pues en las tribunas apareció una cara conocida. El argentino Néstor Lorenzo, seleccionador del equipo de mayores, fue enfocado por la transmisión oficial del torneo durante algunos segundos.

El técnico tricolor estaba en las tribunas en compañía de Iván Novella, director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), además de dos dirigentes del fútbol profesional colombiano: Óscar Martán (Internacional de Palmira) y Carlos Murillo (Leones).

La FCF destacó la presencia de Lorenzo en sus redes sociales: “Lorenzo acompañó y compartió con los jugadores y cuerpo técnico, reafirmando que la unión es nuestra mayor fortaleza”. Es habitual que los entrenadores de la selección absoluta sigan de cerca los procesos juveniles, pues de allí salen los nombres que pronto pueden vestir la camiseta del equipo de mayores.

El entrenador argentino estuvo atento al desempeño de los dirigidos por César Torres este lunes en el debut mundialista. Los juveniles tricolor supieron esperar el momento indicado para abrir el marcador y gracias a un tanto de Óscar Perea se llevaron una victoria importante.

El gol llegó a los 65 minutos, tras una presión alta de Jordan Barrera, quien recuperó la pelota y asistió a Perea. El extremo del AVS portugués definió con frialdad para sellar la victoria. Arabia Saudita alcanzó a celebrar lo que parecía un empate, pero la jugada fue invalidada por fuera de lugar.

La tricolor volverá a tener acción el próximo jueves 2 de octubre. También en Talca se medirá frente a Noruega a partir de las 3:00 p.m. en un duelo que puede empezar a definir no solo el liderato sino también la clasificación a los octavos de final.

