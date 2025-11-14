Colombia vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver en vivo el amistoso de la selección

En Fort Lauderdale, la Tricolor busca cerrar el año con autoridad, afinar su funcionamiento y dar un paso más hacia el objetivo de instalarse en el bombo 1 del Mundial 2026. Foto: EFE - Ángel Colmenares

La selección de Colombia afronta su primer examen en el cierre de 2025 con un amistoso contra Nueva Zelanda que, aunque no define puntos, sí representa un tramo clave en la preparación hacia el Mundial de 2026.

El equipo de Néstor Lorenzo llega a Fort Lauderdale con la mirada puesta en el sorteo del 5 de diciembre, que se realizará en Washington, y con la urgencia de sumar argumentos que lo acerquen al bombo 1 y a la posibilidad de ser cabeza de serie. El partido del 15 de noviembre, en el Chase Stadium en Florida, servirá como una radiografía final de cómo llega la Tricolor al tramo más delicado del calendario previo a la cita orbital.

El duelo también marcará el cierre del ciclo de amistosos del año. Será una prueba con un rival poco habitual en la agenda colombiana: los “All Whites” neozelandeses, que llegan con un panorama mucho más irregular, aunque ya tienen asegurado su lugar en el Mundial. Para Lorenzo, la prioridad pasa por ajustar funcionamiento, sostener interpretaciones colectivas y evaluar rendimientos individuales con miras al armado definitivo del grupo.

Colombia aterriza en este compromiso después de un empate sin goles con Canadá el 14 de octubre en Nueva Jersey, un encuentro que dejó sensaciones divididas: solidez defensiva, pero falta de eficacia en el último tercio. Antes de ello, el equipo había tenido una de sus presentaciones más contundentes del año, el 4-0 sobre México, y venía de dos triunfos amplios en Eliminatorias: 6-3 ante Venezuela y 3-0 frente a Bolivia. El balance reciente se completa con el 1-1 en Buenos Aires, ante Argentina, en junio.

Fecha, hora y TV de Colombia vs. Nueva Zelanda

Fecha: sábado 15 de noviembre de 2025

Hora: 7:30 p.m., hora en Colombia

Estadio: Chase Stadium en Florida

Transmisión: Gol Caracol, RCN y ditu.

En frente estará una selección neozelandesa que no logra estabilidad en sus resultados. Aunque firmó un valioso empate 1-1 ante Noruega en Oslo el 14 de octubre, su rendimiento reciente ha estado marcado por derrotas sucesivas y problemas para sostener la intensidad de sus rivales.

La caída contra Polonia, la doble derrota frente a Australia y el tropiezo con Ucrania ilustran el momento del equipo oceánico, que no celebra una victoria desde el 1-0 logrado ante Costa de Marfil en Toronto el 7 de junio, con gol de Elijah Henry Just.

El amistoso pondrá frente a frente a dos selecciones con realidades distintas: Colombia, en evolución y con la ambición de consolidar su papel protagónico rumbo al Mundial, y Nueva Zelanda, que busca recuperar ritmo competitivo tras un semestre complejo.

