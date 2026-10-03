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Colombia 0-0 Paraguay, en vivo: partido amistoso de la selección en Estados Unidos

Colombia se mide contra Paraguay en Nueva Jersey, Nueva York, en busca de una victoria y mejores sensaciones que las que dejó el partido con México.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
Colombia vs. Paraguay, en vivo: partido amistoso de la selección en Estados Unidos
Carlos Andrés Gómez controlando el balón durante el partido entre México y Colombia, este sábado 26 de septiembre de 2026 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.
Foto: Getty Images via AFP - JAMIE SABAU

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La selección de Colombia quiere una victoria que le dé forma a su nuevo proceso. Con la despedida de leyendas como James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero en Norteamérica 2026, este nuevo ciclo en la Tricolor se siente como un verdadero comienzo desde cero en el equipo nacional. Y aunque Néstor Lorenzo siga al frente del grupo y jugadores con recorrido como Jhon Arias y Richard Ríos sigan presentes, lo cierto es que será una verdadera transición que llevará tiempo. Un intervalo que se hará menos pesado en la medida en que el combinado patrio consiga resultados positivos.

Esa es la misión esta noche frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro. Un seleccionado que tuvo una aceptable presentación en el Mundial 2026. El entrenador argentino canalizó los deseos de sus jugadores y los convirtió en una fuerza de convicción inalterable que gozó de buenos momentos en Estados Unidos. Será especialmente recordada la tanda de penales en los 16avos de final en la que doblegó a la todopoderosa Alemania. Y aunque la eliminación llegó una ronda más tarde frente a Francia, la selección paraguaya será un hueso duro de roer para Colombia, que necesita practicar el arte de la paciencia en ataque.

Colombia vs. Paraguay: minuto a minuto

02 de octubre de 2026 – 07:29 p. m.

Se lo pierde Paraguay

⏱️ 27’ Colombia 🔵 0-0 🔴 Paraguay ⚽

Se juega como le gusta a Alfaro. Colombia ve la circulación de balón de lado a lado, pero no es capaz de recuperar en mediocampo. La tuvieron los guaraníes, pero el buen centro desde la derecha terminó en un errado remate dentro del área.

02 de octubre de 2026 – 07:20 p. m.

No hay circuitos de juego

⏱️ 17’ Colombia 🔵 0-0 🔴 Paraguay ⚽

El equipo colombiano es incapaz de hilar tres pases seguidos. La imprecisión en ataque y la falta de soluciones en defensa hacen que Paraguay recupere el balón muy rápido.

02 de octubre de 2026 – 07:09 p. m.

Susto en el área colombiana

⏱️ 7’ Colombia 🔵 0-0 🔴 Paraguay ⚽

Dos veces abre la cancha Paraguay y logra levantar un centro que complica al defensor central de Colombia que juega con línea de tres en el fondo.

Actualización clave 02 de octubre de 2026 – 07:00 p. m.

Se mueve el balón en el Red Bull Arena

⏱️ 0’ Colombia 🔵 0-0 🔴 Paraguay ⚽

02 de octubre de 2026 – 06:15 p. m.

XI de Paraguay

Actualización clave 02 de octubre de 2026 – 06:15 p. m.

El inusual XI de Colombia

Actualización clave 02 de octubre de 2026 – 06:00 p. m.

¿A qué hora juega Colombia?

  • Fecha: viernes 2 de octubre de 2026
  • Lugar: Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol y Ditu
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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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