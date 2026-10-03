Carlos Andrés Gómez controlando el balón durante el partido entre México y Colombia, este sábado 26 de septiembre de 2026 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Foto: Getty Images via AFP - JAMIE SABAU

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia 0-0 Paraguay, en vivo: partido amistoso de la selección en Estados Unidos Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

La selección de Colombia quiere una victoria que le dé forma a su nuevo proceso. Con la despedida de leyendas como James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero en Norteamérica 2026, este nuevo ciclo en la Tricolor se siente como un verdadero comienzo desde cero en el equipo nacional. Y aunque Néstor Lorenzo siga al frente del grupo y jugadores con recorrido como Jhon Arias y Richard Ríos sigan presentes, lo cierto es que será una verdadera transición que llevará tiempo. Un intervalo que se hará menos pesado en la medida en que el combinado patrio consiga resultados positivos.

Esa es la misión esta noche frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro. Un seleccionado que tuvo una aceptable presentación en el Mundial 2026. El entrenador argentino canalizó los deseos de sus jugadores y los convirtió en una fuerza de convicción inalterable que gozó de buenos momentos en Estados Unidos. Será especialmente recordada la tanda de penales en los 16avos de final en la que doblegó a la todopoderosa Alemania. Y aunque la eliminación llegó una ronda más tarde frente a Francia, la selección paraguaya será un hueso duro de roer para Colombia, que necesita practicar el arte de la paciencia en ataque.

Publicidad

¡𝐄𝐥 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎 𝐃𝐄 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐓𝐈𝐄𝐑𝐑𝐀 𝐬𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚 𝐇𝐎𝐘! 🫶



🆚 🇵🇾

🗓 Viernes 2 de octubre

🕞 7:00 pm (hora COL)

🏟 Sports Illustrated Stadium, Harrison (Estados Unidos)

🏆 Amistoso Internacional

📺 Gol Caracol, Ditu – Fútbol RCN, App Canal RCN… pic.twitter.com/LbU4xPWKLm — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 2, 2026

Colombia vs. Paraguay: minuto a minuto

⏱️ 27’ Colombia 🔵 0-0 🔴 Paraguay ⚽

Se juega como le gusta a Alfaro. Colombia ve la circulación de balón de lado a lado, pero no es capaz de recuperar en mediocampo. La tuvieron los guaraníes, pero el buen centro desde la derecha terminó en un errado remate dentro del área.

⏱️ 17’ Colombia 🔵 0-0 🔴 Paraguay ⚽

El equipo colombiano es incapaz de hilar tres pases seguidos. La imprecisión en ataque y la falta de soluciones en defensa hacen que Paraguay recupere el balón muy rápido.

⏱️ 7’ Colombia 🔵 0-0 🔴 Paraguay ⚽

Dos veces abre la cancha Paraguay y logra levantar un centro que complica al defensor central de Colombia que juega con línea de tres en el fondo.

🚨 ¡Duro choque entre Quintana y Cuenca! El arquero colombiano llevó la peor parte🧤💥#futbol2026 #seleccióncolombia pic.twitter.com/2AsXyP53i1 — Gol Caracol (@GolCaracol) October 3, 2026

⏱️ 0’ Colombia 🔵 0-0 🔴 Paraguay ⚽

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a Paraguay 🇵🇾 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/kaVepK6nuL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 2, 2026

Fecha : viernes 2 de octubre de 2026

: viernes 2 de octubre de 2026 Lugar : Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos

: Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos Hora : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Canal: Gol Caracol y Ditu

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador