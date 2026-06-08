Colombia vs. Paraguay: hora y dónde ver la definición de la Liga de Naciones Femenina

Con el cupo al Mundial de Brasil 2027 ya asegurado, la selección femenina afrontará la definición de la Liga de Naciones de la Conmebol con la intención de defender el primer puesto. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr.

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La selección femenina de Colombia cumplió anticipadamente su principal objetivo en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: asegurar la clasificación al Mundial de Brasil 2027. Sin embargo, la historia todavía no termina para el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia, que afrontará este martes su último compromiso del torneo con la posibilidad de convertirse en el primer campeón de este certamen continental.

La Tricolor visitará a Paraguay en Asunción en un encuentro que definirá buena parte del desenlace de la competencia. Mientras las colombianas llegan con el boleto mundialista garantizado, las paraguayas todavía luchan por mantenerse en carrera por un lugar en el repechaje.

El combinado nacional arribó a territorio paraguayo durante la madrugada del domingo, cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Tras el viaje, las 23 jugadoras convocadas tuvieron una jornada de recuperación y trabajo físico en el gimnasio del hotel de concentración, enfocadas en llegar en las mejores condiciones al compromiso definitivo.

Posteriormente, el equipo realizó ajustes tácticos en las instalaciones del complejo de la Conmebol para ultimar detalles antes de afrontar el cierre de la competición.

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Colombia llega líder y depende de sí misma

La clasificación al Mundial quedó sellada en la jornada anterior gracias al triunfo 1-0 sobre Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El único gol de aquel encuentro fue obra de Gisela Robledo, quien aprovechó una asistencia de Leicy Santos para darle tres puntos fundamentales a la selección nacional.

Ese resultado, sumado al empate 1-1 entre Argentina y Perú, dejó a Colombia como líder solitaria de la Liga de Naciones con 17 puntos y con la posibilidad de conquistar el título en la última fecha.

La selección colombiana se mantiene invicta en el campeonato y ha ratificado el crecimiento mostrado en los últimos años.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

A falta de una jornada para el final, la clasificación se encuentra de la siguiente manera:

La igualdad entre Argentina y Perú en la fecha anterior terminó favoreciendo a Colombia, que tomó el liderato en solitario y ahora depende exclusivamente de su resultado para quedarse con el campeonato.

¿Qué necesita Colombia para ser campeona?

La Tricolor llegará a la última jornada como primera de la clasificación y con el destino en sus manos.

Una victoria frente a Paraguay le garantizará automáticamente el título de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

El encuentro tendrá además un ingrediente adicional, ya que Paraguay todavía conserva opciones de finalizar en puestos de repechaje. Las guaraníes llegan impulsadas tras golear 8-0 a Bolivia en la fecha anterior, resultado que las mantuvo con posibilidades de alcanzar uno de los cupos disponibles.

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En caso de empatar o perder, la Tricolor tendría que esperar que Argentina no gane en su visita a Ecuador. En caso de igualar en puntos, las albicelestes tienen la ventaja por la diferencia de goles.

Así se jugará la última fecha de las Eliminatorias Conmebol Femeninas

Todos los partidos se disputarán de manera simultánea:

La definición del título y de los puestos pendientes de clasificación se resolverá en una jornada decisiva para el fútbol femenino sudamericano.

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia

Fecha: martes 9 de junio.

Hora: 6:00 p.m. (hora de Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, a través de Gol Caracol o la app de ditu.

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