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Colombia vs. Portugal, en vivo: mire acá el partido del Mundial Femenino Sub-20

El conjunto de Carlos Paniagua quiere cerrar la clasificación a la siguiente ronda. En el primer partido le ganó a Costa Rica y ahora quiere sumar su segundo triunfo al hilo.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
10 de septiembre de 2026 – 10:04 a. m.
Mundial Sub-20 Femenino
Las jugadoras de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20.
Foto: Conmebol

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La selección femenina de Colombia está lista para afrontar este jueves su segundo reto en el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA. El equipo que dirige Carlos Paniagua ya superó con éxito su primer escollo, pues en la fecha anterior, la inaugural, debutó con un triunfo por 3-1 contra el combinado de Costa Rica.

Un triunfo, incluso un empate, serviría a las aspiraciones de Colombia de avanzar de ronda anticipadamente, a falta de un partido en su grupo contra el rival más complicado de la zona: Corea del Norte, vigente campeón del torneo.

Siga acá el minuto a minuto del partido entre Colombia y Portugal, en vivo

Actualización clave 10 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.

¿A qué hora empieza el partido?

El partido entre las selecciones sub-20 de Colombia y Portugal, por la segunda fecha de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA, empezará desde las 11 de la mañana, hora colombiana. En encuentro se disputará en el Estadio Miejski ŁKS de Łódź, Polonia, y en Colombia se podrá ver a través de las señales de Caracol Televisión, como el Gol Caracol y ditu.

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Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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