Las jugadoras de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20. Foto: Conmebol

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia vs. Portugal, en vivo: mire acá el partido del Mundial Femenino Sub-20 Fernando Camilo Garzon Gomez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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La selección femenina de Colombia está lista para afrontar este jueves su segundo reto en el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA. El equipo que dirige Carlos Paniagua ya superó con éxito su primer escollo, pues en la fecha anterior, la inaugural, debutó con un triunfo por 3-1 contra el combinado de Costa Rica.

Un triunfo, incluso un empate, serviría a las aspiraciones de Colombia de avanzar de ronda anticipadamente, a falta de un partido en su grupo contra el rival más complicado de la zona: Corea del Norte, vigente campeón del torneo.

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Siga acá el minuto a minuto del partido entre Colombia y Portugal, en vivo

El partido entre las selecciones sub-20 de Colombia y Portugal, por la segunda fecha de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA, empezará desde las 11 de la mañana, hora colombiana. En encuentro se disputará en el Estadio Miejski ŁKS de Łódź, Polonia, y en Colombia se podrá ver a través de las señales de Caracol Televisión, como el Gol Caracol y ditu.

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