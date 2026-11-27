Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia vs. Serbia, en vivo: siga el minuto a minuto de la tercera fecha del Mundial Sub-17 Juan Carlos Becerra Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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La selección sub-17 de Colombia afronta este viernes su último compromiso de la fase de grupos del Mundial de Catar 2026 con un objetivo claro: quedarse con el liderato del Grupo L. El equipo dirigido por Fredy Hurtado se medirá con Serbia, a partir de las 8:00 a.m., en la cancha 9 del complejo deportivo Aspire Zone. Ambos seleccionados llegan con seis puntos y la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, por lo que este encuentro definirá quién termina en la primera posición de la zona.

La Tricolor llega motivada después de conseguir dos victorias consecutivas: 2-1 con Japón y 2-0 contra Honduras. Con cuatro goles a favor y uno en contra, Colombia tiene una ventaja en la diferencia de anotaciones que le permite quedarse con el primer puesto incluso si empata. Sin embargo, buscará cerrar la primera ronda con puntaje perfecto y confirmar las buenas sensaciones que ha dejado en sus primeras presentaciones.

Siga aquí el minuto a minuto de Colombia vs. Serbia

El juego se podrá ver a través del Gol Caracol HD2 y la app gratuita de ditu. El partido comienza a las 8:00 a.m.

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