Colombia vs. Uruguay, en el Sudamericano Sub-20: hora y dónde ver a la selección femenina

Luisa Agudelo, una de las figuras de la selección de Colombia. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia puede asegurar su clasificación en el partido contra Uruguay. El seleccionado femenino Sub-20 saltará al campo de juego por tercera vez en este Sudamericano que se disputa en Paraguay. Esta vez el rival será el difícil equipo charrua, el cual viene de empatar con el local y ganarle 1-0 a Chile.

Por el lado del combinado patrio, aunque tuvo un discreto arranque de campeonato con un empate sin goles contra la selección austral, el agónico triunfo por la mínima diferencia frente a Venezuela, lo mantiene en el segundo lugar del grupo A, con los mismos cuatro puntos del líder, Paraguay.

¿Qué necesita Colombia para clasificar?

Teniendo en cuenta que le quedan dos duelos en esta primera fase y seis puntos serían lo mínimo para asegurarse en el hexagonal final, la selección de Colombia deberá derrotar a Uruguay en la próxima fecha del Sudamericano.

Sin embargo, vencer a la selección charrua no es una tarea nada fácil, pues las orientales necesitan del triunfo. La caída 2-0 en la primera fecha contra la Vinotinto la condiciona a al menos sumar un punto en este cotejo que es el último de Uruguay, el cual descansa en la última fecha.

Por el contrario, pasado el duelo contra las uruguayas, Colombia tendrá una disputa final frente a las anfitrionas, Paraguay. Un encuentro al que Luisa Agudelo, Maithe López y compañía buscan llegar clasificadas.

Maithe López, la figura Tricolor

Hablando de la jugadora de 19 años, ella fue la figura más destacada en el compromiso contra Venezuela, marcando el gol del triunfo en el minuto 81. Además, cuenta con una vasta experiencia en la selección de Colombia.

Otro nombre que resalta entre las colombianas es Luis Agudelo. La recién transferida al fútbol del exterior se destacó como la jugadora del partido en el duelo de debut frente a Chile. Ella y sus atajadas fueron las responsables del empate 0-0 en el marcador final.

Acompañadas de sus demás compañeras, Colombia se ilusiona con que el nivel de juego mejore contra Uruguay y la Tricolor pueda asegurar un puesto en el hexagonal final. El primer paso para poder jugar el Mundial de Polonia.

Hora y dónde ver en vivo Colombia vs. Uruguay

Fecha : martes 10 de febrero de 2026

Lugar : estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay

Hora : 4:00 p.m.

Canal: Caracol HD2, Ditu y golcaracol.com

Más partidos del Sudamericano femenino Sub-20

Lunes 9 de febrero – Grupo B

Ecuador vs. Bolivia (4:00 p.m.)

Argentina vs. Perú (6:00 p.m.)

Martes 10 de febrero– Grupo A

Venezuela vs. Paraguay (4:00 p.m.)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador