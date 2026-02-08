Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia
EN VIVO | Colombia vs. Venezuela: segunda salida en el Sudamericano femenino Sub-20

Tras el empate contra la roja en el primer partido, la tricolor deberá vencer a la vinotinto para soñar con el hexagonal final.

Daniel Montoya Ardila
08 de febrero de 2026 - 09:01 p. m.
Maithe López en el partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Chile y Colombia en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
A la selección femenina Sub-20 de Colombia le urge ganar. Luego de un amargo empate sin goles contra su homóloga de Chile, Maithe López, Luisa Agudelo y compañía enfrentarán a Venezuela en la segunda fecha del Sudamericano que se disputa desde el 6 de febrero de 2026 en Paraguay.

La Tricolor necesitará de al menos dos victorias en los tres compromisos que le quedan para poder asegurar un lugar en el hexagonal final del campeonato. El primer paso será la Vinotinto, una selección que se podría percibir como la más débil del grupo, pero que siempre complica al combinado patrio.

Siga el minuto a minuto de Colombia vs. Venezuela

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido

⏱️ 0’ Colombia 🟡 0-0 🟤 Venezuela

Actualización claveHace 5 horas

Las elegidas de Colombia

Actualización claveHace 6 horas

Una hora para que ruede el esférico en la capital paraguaya

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

