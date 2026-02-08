EN VIVO | Colombia vs. Venezuela: segunda salida en el Sudamericano femenino Sub-20

Maithe López en el partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Chile y Colombia en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

A la selección femenina Sub-20 de Colombia le urge ganar. Luego de un amargo empate sin goles contra su homóloga de Chile, Maithe López, Luisa Agudelo y compañía enfrentarán a Venezuela en la segunda fecha del Sudamericano que se disputa desde el 6 de febrero de 2026 en Paraguay.

La Tricolor necesitará de al menos dos victorias en los tres compromisos que le quedan para poder asegurar un lugar en el hexagonal final del campeonato. El primer paso será la Vinotinto, una selección que se podría percibir como la más débil del grupo, pero que siempre complica al combinado patrio.

