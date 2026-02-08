Así quedó la tabla del Sudamericano Sub-20 tras agónica victoria de Colombia vs. Venezuela

Colombia y Venezuela, en la segunda fecha del Sudamericano Sub-20 Femenino. Foto: Conmebol

Colombia derrotó 1-0 a Venezuela este domingo en un partido cerrado y de mucha fricción, en el que la selección femenina Sub-20 sabía que no podía ceder más puntos tras el empate sin goles frente a Chile en el debut del Sudamericano Sub-20.

El primer tiempo fue trabado, con pocas emociones y un juego cortado por el calor y la falta de claridad en el último tercio. Venezuela tuvo las opciones más peligrosas al inicio, mientras la tricolor se fue soltando con el paso de los minutos y generó sus mejores aproximaciones sobre el final, incluida una jugada aérea que terminó en el horizontal.

¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!



Victoria de nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 en su partido 🆚 🇻🇪



🇨🇴 1-0 🇻🇪



⚽️ Maithe López#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Q5YAVcN2X0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 8, 2026

En la segunda parte, Colombia adelantó líneas y asumió el riesgo, aunque el partido siguió disputándose en la mitad del campo y con escasas llegadas claras.

Cuando el empate parecía sellado, Maithe López apareció a los 81 minutos para aprovechar un balón al espacio y definir con precisión el único gol del encuentro. En los minutos finales, la tricolor administró la ventaja y aseguró tres puntos clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al hexagonal final.

⏱️ 80’ Goooooooooool de Maithe López Goooooooolazoooo de Colombiaaaaaa.



🇨🇴 1-0 🇻🇪#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/YOubSzuagR — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 8, 2026

¿Cómo quedó la tabla tras la tercera fecha? Así va la selección femenina

La jornada dejó movimientos claves en el grupo. La jornada dejó movimientos claves en el grupo. Uruguay venció 1-0 a Chile y se metió de lleno en la pelea, sumando tres puntos que lo mantienen con vida en la tabla tras haber jugado ya tres partidos.

Ese resultado apretó aún más la zona media y terminó favoreciendo indirectamente a Colombia tras su victoria. El día, en resumen, apretó el grupo y dejó claro que nadie tiene margen de error en esta fase inicial.

Así quedó la tabla del Grupo A: Paraguay y Colombia comparten el liderato con 4 puntos en dos partidos, aunque las paraguayas están arriba por diferencia de gol (+4 contra +1). Uruguay también tiene 4 unidades, pero en tres juegos y con diferencia negativa (-1). Venezuela quedó cuarta con 3 puntos en dos presentaciones y Chile es última con apenas 1 punto tras tres encuentros.

El panorama deja a Colombia bien posicionada, pero todavía obligada a sumar para asegurar su paso al hexagonal.

Asís erá la cuarta fecha del Sudamericano Femenino Sub-20 para Colombia

La cuarta fecha del Grupo A se jugará el martes 10 de febrero a las 4:00 p. m. con dos partidos en simultáneo que pueden mover por completo la tabla: Colombia vs. Uruguay y Venezuela vs. Paraguay.

Será una jornada clave porque enfrenta a los equipos que hoy pelean en la parte alta. Colombia tendrá un duelo directo contra un rival que ya completó tres partidos y que necesita sumar en su última salida, mientras que Paraguay defenderá el liderato ante una Venezuela que todavía tiene margen y puede meterse de lleno en la pelea. Una fecha que pinta decisiva para empezar a perfilar quiénes se acercan al hexagonal final.

