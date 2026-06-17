Colombia vs. Uzbekistán: vea el minuto a minuto del debut de la selección en el Mundial

La Tricolor hace su debut en el Mundial en 2026 contra la selección de Uzbekistán. ¡Vamos, Colombia! Foto: Getty Images via AFP - JULIO AGUILAR

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Llegó el día que millones de colombianos marcaron en el calendario desde varias semanas atrás. La cuenta regresiva está por terminar y, en apenas dos horas, la selección de Colombia volverá a caminar sobre el escenario más grande que existe en el fútbol.

La espera fue larga, demasiado larga para una afición que tuvo que convivir con la nostalgia, las frustraciones y el recuerdo permanente de aquella eliminación ante Inglaterra en Rusia 2018.

Con Néstor Lorenzo en el banquillo, James Rodríguez como capitán y referente, y Luis Díaz como la gran figura del equipo, la selección afronta su séptima participación en una Copa del Mundo. Es el inicio de un nuevo capítulo que busca respetar la historia escrita por generaciones anteriores, pero también superarla.

Siga el minuto a minuto de Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026





Lugar : Estadio Azteca de la Ciudad de México

Hora : 9:00 p. m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, RCN, app RCN, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

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