Pasaron 15 minutos y el panorama no cambiaba. Se acercaba el pitazo inicial y todavía había sillas vacías. Adentro, algunos aficionados reclamaban que se respetara la…

Eran las 6:35 de la tarde en Cali. Faltaban apenas 25 minutos para el inicio del amistoso entre Colombia y Chile, pero en los alrededores de la tribuna occidental del estadio Pascual Guerrero la expectativa empezaba a mezclarse con la desesperación. Una larga fila se extendía frente al ingreso y los hinchas buscaban la manera de avanzar para no perderse el comienzo del partido.

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Pasaron 15 minutos y el panorama no cambiaba. Se acercaba el pitazo inicial y todavía había sillas vacías. Adentro, algunos aficionados reclamaban que se respetara la ubicación que figuraba en sus entradas; otros, resignados, buscaban cualquier espacio disponible para acomodarse. Cuando el balón comenzó a rodar, varios todavía intentaban encontrar un lugar desde el cual ver el encuentro, incluso si les tocaba sentarse en las escaleras.

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La incomodidad de los primeros minutos terminó cediendo ante la emoción de volver a ver a la selección de Colombia en la capital vallecaucana. Habían pasado 27 años desde la última presentación del combinado nacional en el Pascual Guerrero: el 24 de enero de 1999, cuando empató 1-1 con Dinamarca, en un partido amistoso. Esta vez el rival era Chile.

Colombia saltó al campo con la intención de quedarse con la victoria, aunque el encuentro también tenía otro propósito. Como había explicado Néstor Lorenzo en la rueda de prensa previa, los compromisos de esta fecha FIFA eran una oportunidad para probar a futbolistas y ajustar piezas de cara a los próximos retos.

El comienzo fue intenso. Apenas transcurría el primer minuto cuando Luis Suárez recibió el balón en una transición rápida y tuvo la primera oportunidad para abrir el marcador. Su remate se marchó por encima del arco. Chile respondió rápido y también buscó sorprender, en un arranque de ida y vuelta. Mientras, los hinchas —tanto los que llegaron temprano como los que tuvieron que ver el partido desde las escaleras de la tribuna— alentaban con cánticos y se sumaban a la tradicional ola.

El partido perdió algo de intensidad después de esos primeros minutos, aunque Chile volvió a avisar al 12. Un tiro libre desde un costado terminó estrellándose en el travesaño. El mayor susto llegó al 23, cuando Camilo Vargas tuvo que intervenir ante una clara ocasión de gol. En el rebote, Dávinson Sánchez apareció para evitar que el balón cruzara la línea, aunque la acción terminó invalidada por fuera de juego.

La respuesta de Colombia llegó al minuto 34. Luis Suárez comenzó la jugada, abrió el balón hacia Daniel Muñoz y el lateral lanzó un centro que Guillermo Maripán terminó enviando a su propia portería. El autogol puso a Colombia arrib, y cambió el panorama de un primer tiempo en el que el equipo nacional había tenido la posesión, aunque no siempre la claridad necesaria para generar peligro.

En la segunda parte el espectáculo perdió fuerza. Los bostezos empezaron a hacerse evidentes en las tribunas y la gente, que inició la noche con una emoción por las nubes, fue perdiendo la alegría. El momento de mayor tensión llegó en el minuto 70, cuando una falta sobre Yáser Asprilla provocó discusiones entre los jugadores de ambos equipos.

Finalmente, el pitazo del árbitro confirmó el triunfo 1-0 de la selección de Colombia. La tricolor se quedó con la victoria en su regreso al Pascual Guerrero, aunque el resultado no ocultó las dificultades que tuvo el equipo para encontrar claridad durante varios pasajes del encuentro.

Después del partido, Néstor Lorenzo reconoció que no fue la mejor presentación de sus dirigidos y señaló que todavía había aspectos por corregir. El seleccionador, sin embargo, destacó que estos compromisos también sirven para que los futbolistas jóvenes sumen experiencia y ganen confianza de cara a los próximos retos. “Me encantaría haber jugado mucho mejor. Sé que más adelante estos chicos van a estar menos imprecisos en las mismas situaciones, porque así se gana la experiencia”.

Lorenzo también se refirió a la importancia de respaldar a jugadores como Óscar Perea y Yaser Asprilla, quienes son parte de este proceso de renovación. Su mensaje fue claro: “Entren, jueguen, no se tiren abajo por un error”. Sobre las imprecisiones que tuvo Colombia durante el compromiso, el técnico aseguró que no son un motivo de preocupación, pues confía en las condiciones de sus futbolistas. “Son jugadores de talento, de buen pie. Un poquito sincronizar algunos movimientos para lograr un funcionamiento más preciso, más contundente, es nuestra meta trabajar en eso”.

Con esas conclusiones, la selección de Colombia ahora se prepara para su segundo compromiso de exhibición frente a Chile en esta fecha FIFA. Ambos equipos volverán a encontrarse esta noche, esta vez en el Monumental David Arellano de Santiago.

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