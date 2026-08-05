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La Dimayor suspendió a Yhormar Hurtado por alineación indebida con América de Cali

Acolfutpro le respondió a la División Mayor del Fútbol Colombiano, sosteniendo que la suspensión viola los derechos fundamentales del jugador.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
05 de agosto de 2026 - 06:42 p. m.
Yhormar Hurtado fue presentado como nuevo jugador de América de Cali.
Yhormar Hurtado fue presentado como nuevo jugador de América de Cali.
Foto: América de Cali
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Luego de las denuncias de Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó ante la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), el organismo decidió suspender a Yhormar Hurtado por siete días mientras investiga y dictamina la viabilidad de las demandas por alineación indebida de América.

De acuerdo con los denunciantes, la presencia de Hurtado en las primeras dos fechas de la Liga Betplay 2026-II transgrede el artículo 5 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual establece que ningún jugador puede actuar en tres equipos distintos en una temporada.

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América de Cali en riesgo de perder los puntos

De comprobarse la violación de la norma de parte del club de Cali, este podría perder los seis puntos ganados y los nueve goles anotados que hoy lo tienen en el primer lugar de la tabla de posiciones a la escuadra de David González.

Sin embargo, Acolfutpro le contestó a Dimayor tildando su suspensión de “grave e injustificada”, la cual, según ellos, viola el derecho fundamental al trabajo del futbolista, quien viene procedente de Always Ready de Bolivia.

“Con todo respeto, me disculpan la palabra, pero los directivos de América no van a ser tan bobos de contratar a un jugador que saben que te va a afectar después, o que después no pueda jugar. Entonces, estén tranquilos que eso no va a pasar nada”, sentenció Yhormar Hurtado al ser preguntado por el tema.

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¿Cuándo juega América de Cali?

Por el momento, el elenco escarlata tendrá que afrontar su tercer duelo en la Liga Betplay 2026-II sin Yhormar Hurtado. Este será hoy miércoles 5 de agosto (8:30 p. m.) contra Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

Con un partido menos que los dos primeros lugares, América marcha tercero en la tabla de posiciones. Una victoria en condición de visitante lo pondría como líder, y con holgura, del campeonato colombiano este segundo semestre.

Habrá que esperar a cómo se resuelve el tema con el exjugador de Deportes Tolima y si el club caleño puede apelar la suspensión o se termina concretando una violación de derechos fundamentales, como señaló Acolfutpro.

Lea también: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II tras la primera fecha

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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