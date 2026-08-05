La Dimayor suspendió a Yhormar Hurtado por alineación indebida con América de Cali

Yhormar Hurtado fue presentado como nuevo jugador de América de Cali. Foto: América de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de las denuncias de Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó ante la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), el organismo decidió suspender a Yhormar Hurtado por siete días mientras investiga y dictamina la viabilidad de las demandas por alineación indebida de América.

De acuerdo con los denunciantes, la presencia de Hurtado en las primeras dos fechas de la Liga Betplay 2026-II transgrede el artículo 5 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual establece que ningún jugador puede actuar en tres equipos distintos en una temporada.

No se pierda: ¡Festival escarlata! Vea los siete goles con los que América pasó por encima de Chicó: video

América de Cali en riesgo de perder los puntos

De comprobarse la violación de la norma de parte del club de Cali, este podría perder los seis puntos ganados y los nueve goles anotados que hoy lo tienen en el primer lugar de la tabla de posiciones a la escuadra de David González.

Sin embargo, Acolfutpro le contestó a Dimayor tildando su suspensión de “grave e injustificada”, la cual, según ellos, viola el derecho fundamental al trabajo del futbolista, quien viene procedente de Always Ready de Bolivia.

“Con todo respeto, me disculpan la palabra, pero los directivos de América no van a ser tan bobos de contratar a un jugador que saben que te va a afectar después, o que después no pueda jugar. Entonces, estén tranquilos que eso no va a pasar nada”, sentenció Yhormar Hurtado al ser preguntado por el tema.

Le sugerimos: América de Cali podría perder los puntos contra Inter Bogotá: esto dice la demanda

¿Cuándo juega América de Cali?

Por el momento, el elenco escarlata tendrá que afrontar su tercer duelo en la Liga Betplay 2026-II sin Yhormar Hurtado. Este será hoy miércoles 5 de agosto (8:30 p. m.) contra Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

Con un partido menos que los dos primeros lugares, América marcha tercero en la tabla de posiciones. Una victoria en condición de visitante lo pondría como líder, y con holgura, del campeonato colombiano este segundo semestre.

Habrá que esperar a cómo se resuelve el tema con el exjugador de Deportes Tolima y si el club caleño puede apelar la suspensión o se termina concretando una violación de derechos fundamentales, como señaló Acolfutpro.

Lea también: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II tras la primera fecha

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador