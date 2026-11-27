El combinado nacional cerró su participación en la fase de grupos con una derrota por 1-0 contra Serbia, resultado que lo dejó en el segundo puesto del Grupo L. Pese a la derrota en su última presentación, Colombia…

La selección Colombia no podrá volver a tropezar si quiere seguir avanzando en el Mundial Sub-17 de Qatar. Después de asegurar su clasificación a los 16avos de final, la Tricolor ya conoce al equipo que tendrá enfrente en el primer cruce de eliminación directa: Egipto , que llega a esta instancia tras terminar segundo del Grupo A.

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Colombia ya tiene rival para los dieciseisavos en el Mundial Sub-17: así quedó el cuadro

El combinado nacional cerró su participación en la fase de grupos con una derrota por 1-0 contra Serbia, resultado que lo dejó en el segundo puesto del Grupo L. Pese a la derrota en su última presentación, Colombia consiguió el objetivo de avanzar de ronda y ahora se prepara para afrontar un partido en el que no tendrá margen de error.

El camino del equipo colombiano en la primera fase había comenzado con buenos resultados. La Tricolor consiguió dos victorias en sus primeros dos compromisos, con un balance perfecto de seis puntos sobre seis posibles, lo que le permitió asegurar anticipadamente su presencia en la siguiente ronda, sin depender de otros resultados ni de las cuentas entre los mejores terceros.

Sin embargo, la caída ante Serbia le impidió cerrar como líder de su zona. El seleccionado europeo, único representante del continente en el Grupo L, terminó en la primera posición con puntaje ideal y dejó a Colombia en el segundo lugar.

¿Por qué Colombia enfrentará a Egipto en los 16avos de final?

La ubicación final de la Tricolor en su grupo determinó el cruce que tendrá en la primera ronda de eliminación directa. En lugar de enfrentarse a una selección clasificada como mejor tercera, como podía ocurrir con otra combinación de resultados, el equipo dirigido por Fredy Hurtado tendrá que medirse con otro seleccionado que terminó segundo.

Se trata de Egipto, que terminó en la segunda casilla del Grupo A con seis puntos. El conjunto africano aseguró su lugar en esta instancia después de cerrar la fase de grupos con una contundente victoria por 4-1 sobre Panamá, resultado que le permitió confirmar su clasificación.

De esta manera, Colombia tendrá un rival que también logró superar la primera etapa del campeonato y que buscará avanzar a la siguiente ronda del certamen juvenil que se disputa en territorio catarí.

Así quedó el cuadro y el camino a la final del Mundial Sub-17

🏆🌎 [OFICIAL] ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB 17.



ARGENTINA VS MÉXICO. 🇦🇷🔥🇲🇽 pic.twitter.com/XQjzqZGKM2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 27, 2026

¿Qué rival tendría Colombia si supera a Egipto?

Si consigue superar a Egipto, tendrá que enfrentar al ganador del duelo entre Japón y Corea del Sur, dos selecciones que también buscarán su lugar en la siguiente instancia.

En ese posible camino aparece un antecedente reciente para el conjunto nacional: Japón fue precisamente uno de sus rivales en la fase de grupos. En aquel compromiso, Colombia se impuso 2-1 en un partido ajustado, que terminó definiéndose gracias a un agónico cobro desde el punto penal de Samu Martínez.

Por ahora, la atención de la Tricolor estará puesta en Egipto, el primer obstáculo en la fase de eliminación directa. Los partidos de los 16avos de final del Mundial Sub-17 se disputarán entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, aunque todavía están pendientes los horarios oficiales de los encuentros.

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