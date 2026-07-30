Confirmado el primer partido de Colombia tras el mundial: fecha, rival, sede y dónde verlo

Jugador de la selección Colombia durante el compromiso ante Costa Rica en partido amistoso en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La selección de Colombia ya tiene confirmado uno de sus compromisos amistosos para la próxima fecha FIFA. El combinado nacional enfrentará a México el próximo 26 de septiembre de 2026 en Baltimore, Estados Unidos, en un partido que servirá como una nueva prueba para ambos equipos de cara a sus próximos desafíos internacionales.

El encuentro tendrá un atractivo especial por tratarse del debut de Rafael Márquez como seleccionador de México. El exdefensor mexicano asumirá el mando del equipo nacional con el reto de iniciar un nuevo proceso y preparar al conjunto azteca para los compromisos que tendrá por delante.

Colombia, por su parte, llegará al duelo como la selección número 11 del ranking FIFA, apenas un puesto por debajo de México, que ocupa la décima posición. La cercanía entre ambos equipos en la clasificación refleja la competitividad que se espera para un partido que, además, cuenta con una historia pareja.

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En total, colombianos y mexicanos se han enfrentado 29 veces, con un balance completamente equilibrado: cada selección suma 10 victorias, mientras que los nueve partidos restantes terminaron en empate. Sin embargo, el antecedente más reciente favorece ampliamente a la tricolor.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 11 de octubre de 2025, cuando Colombia protagonizó una contundente actuación y goleó 4-0 a México en un partido amistoso. Ese resultado será uno de los antecedentes que estarán presentes cuando ambos conjuntos vuelvan a encontrarse en territorio estadounidense.

México, además, tendrá otros dos amistosos programados después del duelo contra Colombia. El 29 de septiembre enfrentará a Perú en Harrison, Nueva Jersey, mientras que el 6 de octubre se medirá con Chile en Los Ángeles.

Para Colombia, el duelo en Baltimore será otra oportunidad para medir su nivel contra una selección de peso y continuar afinando detalles en un calendario que ya comienza a mirar hacia los próximos grandes desafíos.

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Fecha, sede y dónde ver México vs. Colombia, partido amistoso

Partido: Colombia vs. México

Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026

Hora: por confirmar

Lugar: Baltimore, Estados Unidos

Dónde verlo: Gol Caracol y DITU

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