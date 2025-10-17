Cristhian Mosquera no descarta jugar por Colombia: “No le cierro las puertas”

Cristhian Mosquera ha representado a la selección de España a nivel juvenil. Foto: Andreu Esteban - EFE

El nombre de Cristhian Mosquera ha sonado con fuerza durante las última semanas en Colombia e España. El joven defensor central, nacido en Alicante (Valencia), es una de las apuestas del Arsenal de Inglaterra y, aunque ha vestido la camiseta española a nivel juvenil, no descarta la posibilidad de representar al país de sus padres en el futuro.

“Cuando tenía 14 o 15 años, España me contactó. En ese momento, no recuerdo haber tenido ninguna conversación con Colombia. Por ahora, he seguido mi proceso habitual. Pero no le cierro las puertas a nadie. Intento seguir con mi día a día en mi club y dejar que las puertas se abran cuando sea necesario”, declaró en una reciente entrevista con The Athletic.

Mosquera, de 1,91 metros de estatura, se formó en las divisiones menores del Valencia antes de ser transferido este verano al Arsenal por 30 millones de euros. En la presente temporada suma ocho partidos disputados —cuatro de ellos como titular— bajo las órdenes de Mikel Arteta.

Su desempeño y proyección han llamado la atención del público en su país natal y en el de sus padres, por lo que tanto Luis de la Fuente, timonel de España, como el argentino Néstor Lorenzo, estratega de la selección mayor de Colombia, lo tienen en el radar.

Las declaraciones del defensor contrastan con otras ofrecidas hace apenas un mes, cuando afirmó que su objetivo era “ser llamado por Luis de la Fuente”. Su mensaje podría interpretarse como un cambio de postura o, quizá, como una manera de presionar por un lugar en La Roja.

Hijo de padres colombianos y formado en las escuelas SCD Carolinas y SCD San Blas Cañavate, Mosquera dio sus primeros pasos en el Hércules antes de llegar al Valencia en 2016, cuando tenía 12 años. Con el primer equipo de los valencianistas disputó 90 partidos y anotó un solo gol.

