¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia en el Mundial 2026?

Jugadores de Colombia escuchan indicaciones durante la pausa de hidratación el martes 23 de junio, durante el partido del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra RD Congo en el estadio Akron de Guadalajara, México. Foto: EFE - Alex Cruz

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La selección nacional de Colombia venció 1-0 a la República Democrática del Congo y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo de Néstor Lorenzo tuvo que remar contra la corriente más de la cuenta, pero casi al final del partido recibió la recompensa al esfuerzo.

Eso sí, la efectividad fue uno de los pendientes del partido para la Tricolor, pues si bien generó infinidad de ocasiones de gol y Congo remató al arco de Camio Vargas hasta el minuto 90+1, el combinado patrio desperdició muchas oportunidades, empezando por una de Daniel Muñoz al minuto cuatro.

Este mismo jugador fue el encargado de abrir el marcador y darle la segunda victoria de Colombia en Norteamérica 2026. Ahora, hay que pasar la página y pensar en la definición del grupo contra Portugal. Quien salga ganador de este juego en Miami se quedará con el primer lugar del grupo K de la Copa del Mundo.

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Portugal, el gran reto de la selección

Aunque tuvo un comienzo accidentado con una igualdad a un gol con la RD del Congo, Portugal mostró sus credenciales frente a Uzbekistán y los superó 5-0 con un doblete del inagotable Cristiano Ronaldo y un gran funcionamiento colectivo.

No obstante, la selección de Colombia mantiene el liderato del grupo gracias a sus seis puntos de seis posibles. Eso quiere decir que en caso de empate con el elenco luso, la selección nacional mantendrá el primer puesto de la zona.

Eso sí, una victoria frente a uno de los seleccionados llamados a retar a los favoritos al título le daría a la Tricolor el salto de calidad que algunos están esperando para ilusionarse con llegar hasta el último día del Mundial 2026.

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Colombia vs. Portugal: Mundial 2026

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida en Estados Unidos

Hora : 6:30 p.m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, canal RCN, app RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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