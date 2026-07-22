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Jasper Philipsen ganó la etapa 17 y consiguió su undécima victoria en el Tour de Francia

El ciclista del equipo Alpecin-Premier Tech obtuvo su primer triunfo en la edición 2026 a menos de 100 metros de la meta.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de julio de 2026 - 04:07 p. m.
Jasper Philipsen del equipo Alpecin-Premier Tech celebra su victoria en la etapa 17 del Tour de Francia 2026, este miércoles 22 de julio.
Jasper Philipsen del equipo Alpecin-Premier Tech celebra su victoria en la etapa 17 del Tour de Francia 2026, este miércoles 22 de julio.
Foto: EFE - YOAN VALAT
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El belga Jasper Philipsen, frunciendo la quijada, ganó la etapa 17 del Tour de Francia. Aunque el corredor del Alpecin-Premier Tech no parecía el favorito a menos de medio kilómetro del final de la fracción de hoy, el impulso de su compañero Mathieu van der Poel le concedió la victoria en el esprint final de 350 metros.

El suizo Mauro Schmid y el neerlandés Olav Kooij lo acompañaron en el segundo y tercer lugar respectivamente para completar el podio. Respecto a los favoritos en la clasificación general, Tadej Pogačar y compañía estuvieron en el segundo pelotón del día a varios minutos de la cabeza de carrera.

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¿Cómo les fue a los colombianos?

El más destacado de los nuestros fue Egan Bernal, quien pasó el puerto de la Côte de Saint-Jean d’Arvey en el primer lugar. Esto le permitió ganar una parte de los puntos de montaña de la jornada y seguir adquiriendo confianza.

Eso sí, en la clasificación de la sesión de hoy, Harold Tejada estuvo un escalón por encima de su compatriota, llegando en el puesto 36. No obstante, el mejor posicionado en la fracción fue Einer Rubio, quien terminó en el lugar 32.

Sergio Higuita, corredor del XDS Astana Team, finalizó la etapa 17 del Tour de Francia 2026 en la casilla 132. Por último, vale la pena recordar que Fernando Gaviria se tuvo que retirar del Tour por una fractura en su clavícula izquierda.

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Clasificación de la etapa 17 del Tour de Francia

Casi 30 ciclistas hicieron parte del esprint final que fue antecedido por tres curvas rectas de 90 grados, muy técnicas. Sin embargo, no hubo accidentes y 26 velocistas llegaron pisándole los talones al ganador final, Jasper Philipsen.

El británico Lewis Askey (NSN Cycling Team) y el neerlandés Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) finalizaron la etapa en los puestos cuarto y quinto respectivamente; antecedidos por Russo, Artz y Mads Pedersen, que estuvo cerca del triunfo.

Finalmente, Mathieu van der Poel, el compañero que le sirvió en bandeja de plata la victoria a Philipsen, cerró su jornada de hoy en el undécimo lugar, pero con la satisfacción de un gregario que le cumplió a su equipo.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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