Dávinson Sánchez: “La asignatura pendiente en Colombia es retomar la confianza”

Dávinson Sánchez atendió a la prensa previo al duelo de la selección de Colombia contra Arabia Saudita en España. Foto: FCF

Dávinson Sánchez, uno de los hombres con experiencia en la selección de Colombia, habló con los medios de comunicación junto a Daniel Muñoz y José Luis Chunga previo al encuentro amistoso contra Arabia Saudita el próximo 5 de junio en territorio europeo.

Puede interesarle: Partidazo en la Liga BetPlay: Nacional y Millonarios empataron en el Atanasio

Sánchez se refirió a su llamado y a lo que conlleva estar en una nueva convocatoria: “No soy de los más grandes, pero por fortuna ya llevo siete años en la selección. Siempre he estado a disposición y tratamos de ser lo más naturales posibles y lo que hacemos en nuestros clubes tratamos de transmitirlos aquí. Los días que hemos compartido todo ha sudo muy positivo, hay alegría y armonía en el grupo y eso es lo que queremos transmitir en la cancha”.

Uno de los motivos que más aqueja a los jugadores es la no clasificación al Mundial de Catar, frente a esto, Dávinson dijo: “El último tiempo se nos cargó un poco porque que no se ganaba, que no se hacía gol, que no se generaba, pero creo que Colombia tiene todos los elementos para hacerlo. Creo que esa es la gran asignatura pendiente, retomar la confianza de cara a las futuras actuaciones y devolverle la alegría al pueblo colombiano”.

Por otro lado, el colombiano que milita en la Premier League hizo una reflexión sobre su paso por el exterior y cómo debe asumirse el paso por la selección. “Todo es trabajo, el tiempo que he estado fuera me he dado cuenta que lo que te da constancia es el trabajo. Hay que entender que no se hicieron las cosas de la manera correcta y debemos trabajar para cambiarlo”.

Más: Tolima vs. Medellín: un partido por el liderato del grupo B en la Liga BetPlay

Las palabras de José Luis Chunga y Daniel Muñoz

Por su parte, José Luis Chunga, arquero del fútbol local con Alianza Petrolera se refirió a su llamado: “He tenido muy pocas convocatorias, haciendo referencia a muchachos como Dávinson y Daniel (Muñoz) que tienen ya más experiencia, con mundiales y eliminatorias, para mí es un privilegio estar aquí con ellos. Cuando uno viene a la selección también es a aprender”.

Por su parte, sabe que el arco de la selección es uno de los lugares más complejos para llegar y la competencia que se vive es latente. “En el arco hay referentes muy grandes como el caso de David Ospina que nos ha dado muchas alegrías, el presente que tiene Camilo Vargas es algo envidiable, Álvaro Montero también. Hay muchos compañeros que también han tenido procesos largos en la selección, está Iván Arboleda, que nuevamente regresa. Son momentos que hay que disfrutar y el domingo será un gran partido independientemente de quien tape, al que le toque va a hacer las cosas de la mejor manera”.

El encargado de la selección de mayores es Héctor Cárdenas, mientras la Federación comunica quién será el nuevo estratega a cargo de la tricolor, Chunga se refirió a los procesos de Alberto Gamero y Hernán Torres, técnicos de Millonarios y Tolima, respectivamente, y que han sonado para dirigir al combinado nacional. “ Son técnicos que están haciendo las cosas bien en sus equipo, Gamero tiene una gran trayectoria, Torres también hace cosas importantes con Tolima. Eso a mí no me compete hablar, eso le toca a la dirigencia, el futuro y el presente de nosotros es que el profe Cárdenas esta al frente de la selección y hay que respaldarlo”.

Vea: Titanes de Barranquilla eliminó a Team Cali y jugará la final con Cafeteros

Por su parte, Daniel Muñoz quien milita en Genk de Bélgica, también se refirió a su llamado a la selección. “Es importante esta convocatoria, este nuevo comienzo, para uno y para los chicos nuevos que están llegando es un sueño hecho realidad. Debemos seguir trabajando y confiando, los que ya venimos en un proceso debemos abrirles la puerta a los que vienen atrás, abrirnos como personas y decirles que por esta camiseta hay que dejar la vida, en cada partido y entrenamiento. Tienen toda la confianza del cuerpo técnico y de nosotros para que desarrollen su mejor fútbol”.

Muñoz es consciente de que es el momento de iniciar el cambio con la selección, ante eso dijo: “Es una convocatoria muy importante, acá no hay partidos amistosos, es de preparación importante, es un nuevo comienzo y una nueva generación, debemos aprender de esto y dar lo mejor”.

Vea: Iga Swiatek, a semifinales de Roland Garros

Frente al perfil que debería tener el nuevo director técnico de la selección, comentó: “Es la primera vez que comparto con el profe Cárdenas, es un hombre admirable y de fútbol que nos va a aportar mucho. Lo demás es a criterio de los directivos, eso no está en nuestras manos, la decisión la tomaran ellos y que sea la mejor decisión tanto para ellos como para el fútbol colombiano”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador