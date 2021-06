Con el paso de los minutos a Duván Zapata se le nota ansioso. Y el delantero de Atalanta trata de ir contra el mundo, de demostrar que puede rendir en la selección de Colombia como lo hace en Italia. Y puede que eso le haga perder la calma y la concentración en la cancha.

Este jueves, en el partido contra Venezuela en la segunda jornada de la Copa América, el vallecaucano tuvo seis remates a puerta, un par que se estrellaron en defensores y los otros en las manos de Wuilker Farínez.

“Estoy tranquilo porque los goles van a llegar. Si bien queda un mal sabor porque no se pudo ganar, hay que decir que las cosas se están haciendo bien. No era un partido fácil, ellos se metieron atrás, pero creamos muchas opciones. Lastimosamente no pudimos meterla. En lo personal me duele no poder marcar de la manera en la que lo hago en Italia”, dijo luego del encuentro.

En contexto: Colombia se estrelló con Farínez y empató con Venezuela

Y agregó: “Te queda la sensación de que se pudo hacer un poco más, pero desafortunadamente no fue así. El punto nos sirve para el objetivo que es clasificar. Ahora hay que descansar y pensar en Perú que se viene el domingo”.

En cuanto a la idea que quiere Rienaldo Rueda del equipo, Zapata reconoció que es algo que se logra poco a poco y que los conceptos van tomando forma con el paso de los minutos. “Desde que llegó el profe hemos crecido y eso es algo positivo.

Lea aquí: Todo lo que necesita saber de la Copa América de Brasil

Zapata tuvo un 75% de precisión en sus pases, tres remates directos a la portería y una falta cometida en los 73 minutos que estuvo en cancha antes de ser reemplazado por Miguel Ángel Borja.