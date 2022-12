El primer trofeo Mundial de fútbol 7 PC de Colombia

Hans Durán, entrenador de la selección de Colombia de Fútbol 7 PC, y Daniel Otero, figura del equipo. / Nelson Sierra Foto: ...

En la tarde del 3 de octubre de este año la selección colombiana de fútbol 7 PC (parálisis cerebral) quedó campeona mundial con un triunfo 3-2 sobre la selección de Escocia. “Nos tocó viajar divididos, con unas escalas fuertes, no pude tener el equipo con anterioridad para hacer trabajos y reconocimiento del escenario, el clima y la cancha, incluso hubo jugadores que llegaron para el segundo partido. Pero se nos fueron dando las cosas”. Así lo recuerda dos meses después el director técnico de la selección, Hans Durán.

Era la primera vez que Colombia se medía en este torneo, en el que clasificó primero en la fase de grupos, tras empatar 2 - 2 con Japón, ganarle 3-1 a Egipto y golear 9-0 a Dinamarca; luego, en la semifinal, superó con un largo 7-3 a Chile. Los 12 jugadores que conforman el plantel de la selección han llegado referenciados por algunos terapeutas y deportólogos, otros vienen de procesos con la selección Valle de fútbol 7 PC, a la que Durán también está vinculado.

La selección colombiana de fútbol 7 PC trabaja como un plantel de fútbol convencional, con preparación física, técnica, psicológica y fisioterapéutica. Los jugadores entrenan en sus escuelas o selecciones departamentales, y “ya depende de la habilidad de cada entrenador y cómo hace adaptaciones para los objetivos. Se trata de ir siempre de lo más simple a lo más difícil, paulatinamente”, explicó el entrenador. Este año Durán lideró una concentración en Cúcuta, en donde se hizo una suerte de preselección de jugadores y luego en agosto un torneo preclasificatorio. El DT fue viendo el desempeño de los jugadores y al terminar se organizó un amistoso con los preseleccionados. Después, armó la lista definitiva de los jugadores que irían a Italia.

El objetivo era quedar, por lo menos, entre los cuatro primeros. Para Durán, en el primer partido fueron superiores a Japón, pero los nervios al ser la primera participación en un Mundial, sumados al hecho de que para ese encuentro no había llegado todo el plantel, derivaron en un empate. El DT pasó horas analizando a los rivales y sus puntos débiles. Con el paso de los partidos se fueron tomando más confianza e interiorizaron más la idea de Durán: “Que tenga un buen trato con la pelota, que sea ordenado tácticamente y muy disciplinado”.

A la final llegaron golpeados, con jugadores lesionados y una nómina corta. Según Durán, el 50 % del éxito de esta selección también se debe al trabajo de recuperación de la fisioterapeuta Maitte Lucía Ruiz, que tuvo “a los muchachos si no era al 100 %, por lo menos al 99”, contó el entrenador. En ese partido el goleador Frank Ríos hizo el tercer gol con lo último que le quedaba; lo cambiaron y eso, recuerda Durán, complicó todo porque en la banca no tenían los cambios suficientes para modificar la estrategia y sumar pulmones. De un 3-0 cómodo, el partido terminó en un 3-2. Apretado, pero que quedó para la eternidad. “Los muchachos sacaron la casta. Les dije que había que dejar el alma y el cuerpo en ese momento, que o lo hacían ahí o ya no tendrían segundas oportunidades, y lo hicieron”. Con este Mundial en el morral, Colombia sumó puntos en el escalafón mundial y un cupo a los Panamericanos en Santiago de Chile. que serán el próximo año. Pero toda esta historia tiene más de una década detrás. Incluso, la relación misma de Durán con el fútbol, en la que el Valle ha tenido un protagonismo indudable, adeuda mucho más de una década: desde que era un niño le “encantaba” el color rojo y se hizo hincha del América de Cali.Insistir en los procesos.

Era el año 2010. Durán todavía estaba en la universidad y un amigo trabajaba con futbolistas ciegos. “A mí eso se me hizo muy bacano. Al principio pensé en que qué va andar jugando un ciego. Él me dijo: camina y mirás cómo lo hacen”. Durán fue, escéptico, y terminó acompañando el proceso de su amigo por unos meses.

Cuando llegó el semestre de las prácticas se vinculó al Deportivo Cali y luego al Club de Pedro Sellares, y se alejó por un tiempo del trabajo con futbolistas ciegos. En 2013 su amigo lo llamó y le dijo que había una oportunidad de trabajo con PC. “Yo le dije que no tenía idea de nada de fútbol PC, pero fui, me entrevistaron y arranqué como entrenador de la selección Valle”, con la que ha ganado 13 títulos nacionales.

Esta selección está invicta desde 2012. Pero no en todas las regiones el fútbol PC está tan consolidado. Mientras que en el Valle entrenan todos los días, y tanto los jugadores como el cuerpo técnico están contratados, en otras partes se entrena tres o cuatro días a la semana y el tema del presupuesto es más enredado.

En diciembre de 2016 llamaron a Durán para dirigir la selección de Colombia de fútbol PC. El trabajo aumentó, como los viajes a una ciudad y otra para hacer microciclos. “Para 2017 salieron los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Brasil y tuve la oportunidad de sacar medalla de bronce”, señaló Durán.

Ese fue un nuevo punto de partida. Era la primera medalla de fútbol PC a nivel internacional en la historia del país. Y aunque esa medalla fue importante, cuando llegó la Copa América de 2018 nadie los apoyó. Durán reunió a sus jugadores y tocó las puertas de secretarías, institutos y patrocinadores. Se logró el dinero para irse a Ecuador, aunque con bastantes necesidades. Esa fue la primera participación de Colombia en el certamen y la selección obtuvo el cuarto puesto y un cupo directo a los Juegos Parapanamericanos de Perú para el siguiente año.Pero, 2019 “no fue el año de nosotros. Teníamos para pelear medalla, pero nos quedó faltando definición, nos costó mucho”, cuenta Durán.

Los dos primeros años de la pandemia estuvieron quietos para la selección. Varios entrenadores fueron trabajando por modificaciones a la Ley del Deporte, que garantiza el apoyo a talentos tanto del deporte convencional como paralímpico. Gracias a esos esfuerzos lograron la Resolución 980 de 2021, con la que se creó la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral, justo el año anterior al Mundial de Italia. De toda esta historia, Durán tiene una idea clara. “Que esto les abre las puertas a los niños que tienen discapacidad y dicen: ‘Yo no puedo, no voy a ser capaz’. Y no. Aquí también queremos armar procesos, queremos mostrarles a la empresa pública, a la empresa privada y al Ministerio del Deporte que apoyando estos procesos sí se pueden sacar grandes campeones”.

