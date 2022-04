El proceso y la proyección de la selección de Colombia Femenina sub-20

La selección femenina de Colombia sub-20 espera superar los cuatro terceros lugares que obtuvo (en 2012, 2014, 2015 y 2018) en el sudamericano. / FCF

Ayer vimos una primera versión de esta sub-20, con una primera parte en la que Colombia quiso imponer condiciones y mostrar una versión similar a la que vimos hace unas semanas con la sub-17, con una apuesta ofensiva importante, intensidad y precisión en corto y juego directo por las bandas. En la segunda parte costó más. El balón quedó para Argentina, que no pudo vulnerar el arco defendido por Natalia Giraldo. Un empate sin goles ni muchas emociones, que deja cierta tranquilidad al saber que el debut era contra una selección que siempre será difícil de enfrentar por la hidalguía que caracteriza al balompié albiceleste.

Proceso sigue siendo la palabra clave. De ese concepto se habla siempre para obtener eso que llamamos éxito. El fútbol femenino colombiano parece que, a pesar de trabas y adversidades que nunca faltan, ha logrado mantener esa idea presente para seguir creciendo. La liga local mejoró sus condiciones este año —y se espera que el avance siga—, y las jugadoras que conforman las distintas categorías de la selección nacional han mostrado unanimidad y objetivos claros.

Hace poco vimos a una selección sub-17 que parece tener un proceso y una apuesta clara de juego. El sudamericano las llevó al mundial de la categoría —que se jugará en la India del 11 al 30 de octubre del presente año—, y llegaron a la final invictas, y aunque el objetivo de la clasificación se logró, el título se escapó al caer por la mínima diferencia con Brasil, escuadra que también llegó a la última instancia invicta y con puntaje perfecto.

Carlos Paniagua, técnico que precisamente dirigió a la selección sub-17 hace poco más de un mes, está a cargo ahora de la sub-20. El entrenador de 56 años habló precisamente de las integrantes que estuvieron hace poco compitiendo y fueron convocadas para este sudamericano: “En un principio había siete jugadoras sub-17 incluidas en esta lista, desafortunadamente dos quedaron por fuera: Linda Caicedo, que sufrió una fisura en el tobillo y le dieron seis semanas incapacidad, y Stefanía Perlaza, que no pudo concretar el permiso de salida del país. Las otras jugadoras las elegí por su fortaleza, porque me sorprendieron en el Sudamericano de Uruguay. Las trajimos no solo por darles un premio, sino porque sabemos que tienen mucho para aportar a esta selección sub-20”.

Mary José Álvarez, Gabriela Rodríguez, Ana María Guzmán, Sintia Cabezas y Juana Ortegón son las jugadoras que vienen del sudamericano de Uruguay para participar en el torneo que arrancó hace unos días. Dos de ellas fueron titulares en el empate de ayer.

El grupo es liderado por dos jugadoras que se han destacado en la liga colombiana. Una de ellas ya juega en el exterior: Gisela Robledo, que se destacó en equipos como América y Santa Fe antes de pasar al Tenerife, en España. “Estar en una selección de mayores para uno como jugadora es lo mejor que se puede lograr. En la de mayores uno tiene jugadoras más experimentadas, de más recorrido y que te ayudan a mejorar mucho. Aquí en la sub-20 ya soy una referente, vengo a poner mi experiencia y lo aprendido en práctica con el objetivo de seguir creciendo y aprendiendo”, dijo la atacante, que también ha hecho parte de la máxima categoría de la selección, hecho que, de nuevo, habla de la apuesta de un proceso de jugadoras e identidad en el combinado nacional.

La otra jugadora que aparece como referente, que volvió después de una lesión de varios meses, es la guardameta de América: Natalia Giraldo. “El grupo está muy bien anímica y mentalmente. Tenemos un buen equipo que sabe jugar al fútbol. La sub-17 nos va a aportar mucho, hicieron un gran torneo. Aquí aportamos todas. Es un grupo que tiene una mentalidad muy fuerte y eso nos va a ayudar mucho”.

“Ellas saben que hay que ganar para dar un paso importante hacia el primer objetivo que tenemos, que es clasificar al cuadrangular final. El mensaje que damos siempre es que jueguen con mucha responsabilidad y compromiso. Vamos a representar al país de la mejor manera y para eso cada una tiene que poner lo mejor de sí y dar todo en la cancha”, dijo Paniagua.

Colombia, que queda cuarta del grupo A —con un punto. Tiene un partido menos—, enfrentará a Venezuela —que suma tres tres unidades tras vencer a Perú—, mañana domingo a las 5:00 p.m..

