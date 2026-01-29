Eliminada: así quedó la selección de Colombia en la Copa América de futsal 2026

Selección de Colombia de futsal en la Copa América Paraguay 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia eliminada de la Copa América de futsal Paraguay 2026. Este jueves 29 de enero de 2026, la selección de Colombia empató a dos goles contra su homóloga de Chile por la cuarta y última fecha de la fase de grupos del campeonato continental. Con esto, la Tricolor le dice adiós a las chances de clasificar a la semifinal.

Los goles de Cristian Neme y Felipe Echavarría fueron insuficientes para que el conjunto dirigido por Roberto Bruno lograra una victoria sobre la selección austral. Los anteriores resultados: 2-2 vs. Brasil, 3-2 vs. Venezuela (derrota) y 2-1 vs. Bolivia (victoria) dejaron al seleccionado nacional en el tercer lugar del grupo B.

Grupo B Copa América de futsal Paraguay 2026

PTS PG 1 Brasil 10 4 2 Venezuela 9 4 3 Colombia 5 4 4 Chile 4 4 5 Bolivia 0 4

Grupo A Copa América de futsal Paraguay 2026

Del otro lado del torneo, en este momento uruguayos y peruanos se enfrentan por la última jornada del grupo A. Ambas selecciones buscan quedarse al menos con la segunda plaza de la zona y así asegurar un lugar en las semifinales de la Copa América.

Un puesto que también quiere entrar a disputar el local, Paraguay, pero que tiene al frente a un duro rival: Argentina. La albiceleste es primera del grupo con siete puntos; de ganarle al anfitrión, terminaría esta fase del torneo como líder de su zona.

Finalmente, Ecuador, el equipo que descansa esta última fecha, marcha último con 0 puntos, por lo que no tiene posibilidades ni siquiera de disputar el partido por el quinto puesto. Un encuentro que disputará la selección de Colombia frente al seleccionado sudamericano que termine en el tercer puesto del grupo A.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador