Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Eliminada: así quedó la selección de Colombia en la Copa América de futsal 2026

El combinado patrio se quedó sin chances de clasificar a las semifinales del torneo continental que se disputa en Paraguay.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de enero de 2026 - 08:30 p. m.
Selección de Colombia de futsal en la Copa América Paraguay 2026.
Selección de Colombia de futsal en la Copa América Paraguay 2026.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia eliminada de la Copa América de futsal Paraguay 2026. Este jueves 29 de enero de 2026, la selección de Colombia empató a dos goles contra su homóloga de Chile por la cuarta y última fecha de la fase de grupos del campeonato continental. Con esto, la Tricolor le dice adiós a las chances de clasificar a la semifinal.

Los goles de Cristian Neme y Felipe Echavarría fueron insuficientes para que el conjunto dirigido por Roberto Bruno lograra una victoria sobre la selección austral. Los anteriores resultados: 2-2 vs. Brasil, 3-2 vs. Venezuela (derrota) y 2-1 vs. Bolivia (victoria) dejaron al seleccionado nacional en el tercer lugar del grupo B.

Vínculos relacionados

James Rodríguez: el Mundial lo espera, pero sigue sin equipo
EN VIVO: Colombia define su clasificación contra Chile en la Copa América de Futsal 2026
Colombia pisa fuerte en la Liga de Brasil

Grupo B Copa América de futsal Paraguay 2026

PTSPG
1Brasil104
2Venezuela94
3Colombia54
4Chile44
5Bolivia04

Grupo A Copa América de futsal Paraguay 2026

Del otro lado del torneo, en este momento uruguayos y peruanos se enfrentan por la última jornada del grupo A. Ambas selecciones buscan quedarse al menos con la segunda plaza de la zona y así asegurar un lugar en las semifinales de la Copa América.

Un puesto que también quiere entrar a disputar el local, Paraguay, pero que tiene al frente a un duro rival: Argentina. La albiceleste es primera del grupo con siete puntos; de ganarle al anfitrión, terminaría esta fase del torneo como líder de su zona.

Finalmente, Ecuador, el equipo que descansa esta última fecha, marcha último con 0 puntos, por lo que no tiene posibilidades ni siquiera de disputar el partido por el quinto puesto. Un encuentro que disputará la selección de Colombia frente al seleccionado sudamericano que termine en el tercer puesto del grupo A.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Selección Colombia

Selección de Colombia

Copa América de futsal

selección Colombia de futsal

selección de Colombia de futsal

Copa América de futsal 2026

Copa América de futsal Paraguay 2026

Colombia vs. Chile futsal

tabla de posiciones Copa América de futsal 2026

grupo de Colombia en la Copa América de futsal 2026

semifinales de la Copa América de futsal 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.