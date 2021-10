Afortunadamente todavía se puede decir que Colombia depende de sí misma para llegar al Mundial de Catar 2022.

Sacar la calculadora aún no es necesario, pues los dirigidos por Reinaldo Rueda no están lejos de los primeros puestos, si bien Brasil —rival que enfrentará el próximo domingo a las 4:00 p.m. en Barranquilla— es líder de las eliminatorias y está a once puntos de Colombia, la situación con Argentina, Ecuador y Uruguay es diferente, pues entre la albiceleste, que es segunda, y el combinado nacional, que es quinto, hay cinco puntos de diferencia, que, teniendo en cuenta la dificultad de los partidos, resulta una brecha corta y no asegura nada para los cupos a Catar.

Quedan siete fechas por jugar y cada punto será determinante para el final. Colombia, que enfrentará en esta triple fecha a dos rivales directos (Uruguay y Ecuador), tendrá una de las pruebas más difíciles hoy visitando al conjunto charrúa, pues una victoria alternaría los puestos de ambas selecciones en la tabla de las eliminatorias, pero una derrota podría no solo alejar las posibilidades de obtener un cupo directo al Mundial, sino que incluso podría sacar a la tricolor del puesto de repechaje. Y aquí es donde, además de centrarse en hacer la tarea que corresponde, los dirigidos por Reinaldo Rueda empiezan a mirar de reojo a las otras selecciones que luchan por estar en los primeros lugares de las clasificatorias a Catar 2022.

Sobre esto, el técnico de Colombia habló en la rueda de prensa de ayer, destacando que, por supuesto, detrás de la competencia está el objetivo común de ganar: “Dentro de todos nosotros está ese espíritu competitivo de sumar de a tres siempre. Ningún jugador entra a empatar y menos a perder. Vamos a buscarlos con nuestro comportamiento y control al rival, la determinación que tengamos nosotros. Todas las personas que compiten están con la ilusión de ser ganadores”.

Y es que Colombia no solo tiene la presión de sumar, sino el peso de una estadística negativa que, por el momento de las eliminatorias, resultaría mucho más significativo poder cortar esa mala racha de nueve partidos por clasificatorias en Montevideo, donde la selección nacional solamente ha ganado un partido y empatado dos, con 18 goles en contra y nueve a favor. Sin embargo, el pasado más reciente da un aliciente, pues no solo está el famoso recuerdo del encuentro entre ambos conjuntos en el mundial de Brasil 2014, cuando la tricolor venció por 2-0 a la celeste con doblete de James Rodríguez, sino la victoria desde el punto penalti de los nuestros en la Copa América. “Uruguay es una selección madura, con una huella y continuidad de su cuerpo técnico. Hemos estado documentándonos y revisando la experiencia de la Copa América fue positiva”, dijo Rueda, reconociendo el proyecto del rival en cabeza de Óscar Washington Tábarez.

Pero mientras Uruguay y Colombia se enfrentan en Montevideo, en Asunción jugarán a la par las selecciones de Paraguay y Argentina. El cuadro local, dirigido por Eduardo Berizzo, viene de hacer siete puntos de nueve posibles en la pasada triple fecha de eliminatorias a Catar 2022, pues venció a Ecuador y Venezuela, y empató con Colombia (resultado favorable para la tricolor por ser rival directo). El conjunto guaraní, que remontó en la tabla con estos resultados, espera mantenerse en esa buena racha y vencer a una Argentina que también tiene aire en la camiseta, pues además de seguir luciendo el reciente título de la Copa América, viene de sumar seis unidades al derrotar a Venezuela y Bolivia, dejando en deuda el partido contra Brasil, encuentro que fue suspendido por un incumplimiento en los papeles de varios jugadores albicelestes en su entrada al territorio del vecino país.

Una victoria de Argentina en condición de visitante aferraría a los dirigidos por Lionel Scaloni en la segunda posición, con 21 puntos, y podría dejar relegado a Paraguay, que se quedaría con once y podría ser alcanzado por Perú, que recibirá desde las 8:00 p.m. en Lima a la selección de Chile, que busca salir de su crisis de resultados y no perder la ilusión de volver a un mundial después de su ausencia en Rusia 2018.

A las 6:30 p.m., la selección de Ecuador recibirá a Bolivia en otro compromiso que será visto de reojo desde Colombia. Los dirigidos por Gustavo Alfaro son los rivales más directos e inmediatos del combinado nacional, pues tienen los mismos puntos, salvo que hay una diferencia de gol de cinco tantos, producto de la goleada propinada por el vecino país por 6-1 en Quito a nuestra selección el 17 de noviembre de 2020, que lapidó el proyecto de Carlos Queiroz con la tricolor.

Ecuador no pierde desde hace 23 años con Bolivia en su tierra. Por eliminatorias se han enfrentado siete veces, seis de ellas fueron victorias y tan solo un empate se registra entre ambas selecciones, estadísticas que reafirman el favoritismo del conjunto local. Si bien muchos dan por hecho esos tres puntos que dejarían a la selección del vecino país con 16 puntos, habría que ver si los dirigidos por César Farías dan la sorpresa y complican el caminado del conjunto que enfrentará a Colombia en la última jornada de esta triple fecha de octubre, partido que se disputará el jueves 14 de octubre a las 4:00 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

A la misma hora del encuentro entre Ecuador y Bolivia estarán jugando también las selecciones de Venezuela y Brasil, en un partido que quizá no resulta tan atractivo por la disparidad que existe entre ambos conjuntos, pues el combinado dirigido por Tite, que estuvo concentrado preparando este compromiso en Bogotá, tiene 24 puntos, puntaje perfecto en estas eliminatorias; que está respaldado por el buen momento que vive el fútbol brasileño, pues en las finales de Copas Libertadores y Sudamericana quedaron solo equipos de ese país.

Por último, Venezuela, que tiene como técnico interino a Leonardo González tras la salida, hace poco más de un mes de José Peseiro se quedó con un proyecto inconcluso, con posibilidades casi nulas de enderezar el camino y pelear por un cupo directo a la Copa del Mundo de Catar 2022.