Rueda: “Las amarillas me quitan el sueño, pero primero es sábado que domingo”

Reinaldo Rueda habló en conferencia de prensa antes del duelo de este jueves (6:00 p.m., Gol Caracol) de la selección colombiana ante Uruguay por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. El tema principal de la conversación fue la preocupación por los 11 jugadores apercibidos que se perderán el siguiente partido frente a Brasil si reciben tarjeta amarilla.

La mala racha de Colombia en Montevideo por Eliminatorias

Es una asignatura pendiente no solo de Reinaldo Rueda sino del fútbol colombiano. Queremos marcar la diferencia, Colombia ha hecho buenos partidos acá, pero falta concretar. Por ahí pasa la diferencia y la solución de ganar ante un rival como Uruguay.

¿Por qué reemplazó a Miguel Borja?

Habíamos hecho una cobertura macro en esa posición con Radamel, Duvan, Roger y Borré, son posiciones neurálgicas, por eso siempre espero hasta ultimo momento los informes de los cuerpos médicos. Lamento el suceso de Borja, pero esos son los riesgos de estas convocatorias.

La identidad del fútbol colombiano

Colombia siempre intenta ser fiel a lo que sienten sus jugadores, a lo que ha sido históricamente el comportamiento de Colombia, independientemente de algunos ajustes de la fantasía que maneja uno como entrenador y los análisis de rivales. Pero Colombia siempre será fiel a lo que le gusta a sus jugadores. Partiendo del orden y la convicción que tenga el equipo podemos aspirar al resultado que todos queremos.

¿Cuáles son sus cuentas de puntos en esta triple fecha de Eliminatorias?

Dentro de todos nosotros está ese espíritu competitivo de sumar de a tres siempre. Ningún jugador entra a empatar y menos a perder. Vamos a buscarlos con nuestro comportamiento y control al rival, la determinación que tengamos nosotros. Todas las personas que compiten están con la ilusión de ser ganadores.

Los recuerdos del triunfo ante Uruguay en la pasada Copa América

Nos faltó finalizar y por eso se llegó a la instancia a los penales, pero fue un buen juego. Esta vez podemos tener a Juan Guillermo Cuadrado y a Matheus Uribe, que por las circunstancias de lesión no pudieron estar. Vamos a seguir analizando, tenemos revisión de video y seguro que conocemos cuáles son las variantes que ellos manejan de forma estandarizada. Tenemos que colocar lo nuestro. En julio nuestros jugadores y los de ellos estaban a un nivel, hoy están en otro. Uruguay es una selección madura, con una huella y continuidad de su cuerpo técnico. Hemos estado documentándonos y revisando la experiencia de la Copa América fue positiva.

¿Cómo analiza el hecho de tener 11 jugadores amenazados con perderse el partido contra Brasil si reciben amarilla?

Es un tema que tratamos con el grupo, no es fácil. Desde que le ganamos a Chile he palpado eso. Todos hemos caído. Viene Brasil, pero ya la experiencia nos ha dicho que primero es sábado que domingo. Hay que aislarnos, hay que blindarnos. Los jugadores saben que es un partido muy intenso, con muchos duelos, muy cortado. Necesitamos jugadores que no piensen en ese juego y se focalicen en el de Uruguay, pero no es fácil. Es un análisis muy difícil de realizar. Es uno de los temas que más me ha quitado horas de sueño. Pero no podemos caer en la tentación de pensar en domingo cuando no hemos vivido el sábado. Como dice el cantante: yo no sé mañana.

¿Cómo llega Quintero, que no juega hace un mes?

Con Quintero quedamos en esa proyección sobre su continuidad, él tuvo unos días de pausa por un procedimiento quirúrgico en sus cordales y al cuarto día volvió a entrenar con el Independiente Medellín. Y día a día el cuerpo técnico del club nos dio un informe de sus actividades y comportamientos en los entrenamientos para tenerlo en cuenta en esta convocatoria.

