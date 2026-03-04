Publicidad

EN VIVO |Argentina vs. Colombia por la SheBelieves Cup

El combinado tricolor busca su primera victoria del certamen luego de perder, en la primera fecha, 4-1 contra Canadá.

Diego Alejandro Daza Gómez
04 de marzo de 2026 - 07:57 p. m.
Linda Caicedo, jugadora de la selección de Colombia.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA
La selección de Colombia busca reponerse de la dura derrota sufrida contra Canadá en la primera fecha de la SheBelieves Cup. Tras ese resultado adverso, el equipo nacional afronta un nuevo reto con la necesidad de sumar para no perder terreno en el certamen.

Ahora, Colombia se medirá contra el otro seleccionado sudamericano presente en el torneo, Argentina, que también llega golpeado luego de caer 2-0 contra Estados Unidos. Ambas selecciones están urgidas de puntos para escalar posiciones y meterse en la parte alta de la tabla.

Siga acá el minuto a minuto de Argentina vs. Colombia por la SheBelieves Cup

Hace 5 horas

Las inicialistas de Argentina

Hace 5 horas

Así formará Colombia

Hace 5 horas

Queda una hora para el inicio del partido

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

