EN VIVO |Argentina vs. Colombia por la SheBelieves Cup

La selección de Colombia busca reponerse de la dura derrota sufrida contra Canadá en la primera fecha de la SheBelieves Cup. Tras ese resultado adverso, el equipo nacional afronta un nuevo reto con la necesidad de sumar para no perder terreno en el certamen.

Ahora, Colombia se medirá contra el otro seleccionado sudamericano presente en el torneo, Argentina, que también llega golpeado luego de caer 2-0 contra Estados Unidos. Ambas selecciones están urgidas de puntos para escalar posiciones y meterse en la parte alta de la tabla.

