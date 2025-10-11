EN VIVO | Colombia le gana 1-0 a España en el Mundial Sub-20: mire el gol de Néiser en video

Colombia y España, en Talca. Foto: AFP - JAVIER TORRES

Todo listo en el Estadio Fiscal de Talca. Desde las 3:00 p.m. (hora colombiana), la selección Sub-20 de Colombia se mide con España por un lugar en las semifinales del Mundial de Chile 2025.

El equipo de César Torres llega invicto y con el ánimo en alto tras vencer 3-1 a Sudáfrica en los octavos, mientras que los europeos, irregulares en la fase de grupos, pero en franca mejoría, representan el primer gran examen de la Tricolor.

¿Cómo va el partido de Colombia Sub-20? Siga acá el minuto a minuto

⏱️ MINUTO 45′ | 🟡⚪ COL 1-0 ESP 🔴🔵 | Ya se juega la segunda mitad en Talca, con el triunfo parcial de Colombia.

Las estadísticas del primer tiempo reflejan dos estilos opuestos: España impuso su control del balón con un 64 % de posesión y 248 pases completados, pero le faltó profundidad, con solo dos remates al arco. Colombia, en cambio, apostó por la verticalidad: pese a tener solo un 36 % de posesión, remató 11 veces y fue más efectiva en el área rival. La Tricolor compensó su menor precisión de pase (78 % frente al 89 % español) con intensidad, presión alta y transiciones rápidas que desarmaron la salida ibérica. En un duelo de contrastes, la eficacia y el ritmo colombiano marcaron la diferencia en una primera mitad que dejó abierta la batalla táctica para el complemento.

⏱️ MINUTO 45′ | 🟡⚪ COL 1-0 ESP 🔴🔵 | Termina la primera parte. Colombia y España ofrecieron un juego intenso y de alto ritmo en Talca, con dominio alterno y llegadas en ambas áreas. Los primeros minutos fueron de estudio, con una España que intentó imponer su habitual control del balón, mientras Colombia apostaba por la presión en campo propio y los contragolpes. La primera opción clara fue para la Tricolor: Néiser Villarreal la tuvo casi debajo del arco, tras un desborde de Óscar Perea, pero definió por encima. Los europeos respondieron con un remate lejano que exigió a Jordan García, confirmando un duelo equilibrado y tenso desde el arranque.

Con el paso de los minutos, Colombia ajustó su presión y comenzó a ganar metros. Perea y Barrera fueron claves para romper líneas y generar peligro. En el minuto 32, una recuperación alta permitió a la selección acercarse al gol con dos intentos consecutivos, mientras España respondía con una acción polémica: pidió penalti por mano de Canchimbo, que el VAR descartó al considerar que fue una posición natural. El partido creció en intensidad y transiciones rápidas, con ambos equipos intentando golpear primero, aunque sin precisión en el último toque.

La recompensa para Colombia llegó al minuto 37, cuando Jordan Barrera desbordó por derecha, combinó con Óscar Perea y envió un centro raso que Néiser Villarreal transformó en el 1-0 con una definición segura. Fue el premio a la insistencia y a la mejora en el tramo final del primer tiempo. España sintió el golpe y casi encaja el segundo tras otra gran jugada de Canchimbo que detuvo el arquero. La nota negativa fue la lesión de Barrera sobre el minuto 42, justo cuando era uno de los mejores del campo. Con el gol de ventaja y el ingreso de José Cavadía, Colombia se fue al descanso con ilusión, pero consciente de que todavía queda medio partido por defender el sueño de volver a unas semifinales después de 22 años.

⏱️ 37’ Goooooooooool de Neiser Villarreal Gooooooool de Colombiaaaaaa.



⏱️ MINUTO 42′ | 🟡⚪ COL 1-0 ESP 🔴🔵 | Se va de la cancha, por lesión, Jordan Barrera, justo cuando se había activado para marcar diferencias. Entra José Cavadía.

⏱️ MINUTO 39′ | 🟡⚪ COL 1-0 ESP 🔴🔵 | Casi llega el segundo. Fue clarísima. Joel Canchimbo, tras una buena transición ofensiva, desbordó por la derecha, tras una asistencia de Barrera, y remató al primer palo. Salvó el arquero de España.

⏱️ MINUTO 37′ | 🟡⚪ COL 1-0 ESP 🔴🔵 | ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIAAAAAA!!

Lo hizo el goleador, Néiser Villarreal. El delantero definió en el centro del área tras un centro bajo de Jordan Barrera, que se conectó bien con Óscar Perea, y puso el primero para Colombia, que aprovechó una de las pocas claras que ha tenido en la primera mitad.

Video: mire el gol de Néiser Villarreal

⏱️ MINUTO 35′ | 🟡⚪ COL 0-0 ESP 🔴🔵 | Rivero perdió un balón alto y a la contra España asustó a Colombia. Definieron mal, pero el balón se paseó varias veces en el área, mano a mano. La tuvieron los europeos, pero no lograron definir.

⏱️ MINUTO 32′ | 🟡⚪ COL 0-0 ESP 🔴🔵 | Buena recuperación alta de Colombia, que robó un balón gracias a la presión y estuvo cerca de marcar. Primero con Néiser Villarreal, que no pudo rematar. En la segunda jugada, otra vez, Perea inquietó con un remate lejano.

⏱️ MINUTO 30′ | 🟡⚪ COL 0-0 ESP 🔴🔵 | Respondió Óscar Perea, con una buena jugada personal y un remate peligroso que pasó cerca del arco. A Colombia no le ha quedado nada fácil la elaboración de juego, pero a través de individualidades ha generado peligro.

⏱️ MINUTO 29′ | 🟡⚪ COL 0-0 ESP 🔴🔵 | Tras revisión en el VAR, no pitaron penalti. La posición de la mano de Joel Canchimbo era natural.

⏱️ MINUTO 28′ | 🟡⚪ COL 0-0 ESP 🔴🔵 | La selección española pidió penalti, a través de la tarjeta verde, por una mano en el área colombiana.

⏱️ MINUTO 18′ | 🟡⚪ COL 0-0 ESP 🔴🔵 | España empieza a cercar a Colombia, que también intenta en el contragolpe, pero sufre cada ataque de los europeos.

⏱️ MINUTO 12′ | 🟡⚪ COL 0-0 ESP 🔴🔵 | Remate lejano de España, de media distancia, que contuvo bien el arquero colombiano Jordan García.

⏱️ MINUTO 5′ | 🟡⚪ COL 0-0 ESP 🔴🔵 | Néiser Villarreal la tuvo casi debajo del arco y definió mal, estando solo, por encima del arco. La jugada previa de Óscar Pérea fue excelente, desbordando por la izquierda y asistiendo al jugador de Millonarios.

⏱️ MINUTO 2′ | 🟡⚪ COL 0-0 ESP 🔴🔵 | España arrancó presionando a Colombia y exigiendo su defensa, aunque no logró generar mucho peligro. Los colombianos atacaron a la contra, pero les faltó claridad en la transición. De arranque, la tricolor parece esperar más retrasada, mientras que la roja se adueña del balón.

⏱️ MINUTO 0′ | 🟡⚪ COL 0-0 ESP 🔴🔵 | Empezó el partido en Talca. Colombia busca su segunda clasificación en la historial a las semifinales del Mundial Sub-20.

⏱️ 0' Comienza el partido de nuestra Selección Colombia Sub20 🆚 🇪🇸 por los Cuartos de Final.



¡VAMOS COLOMBIA!



Los jugadores ya terminaron todas las etapas preliminares de calentamiento y ya van a saltar a la cancha para los actos de protocolo. En 10 minutos, a las tres de la tarde, empieza el partido en Talca.

Las selecciones ya calientan en el Estadio de Talca, que ya está listo para el duelo entre Colombia y España en el Mundial de Chile.

Así llega Colombia a los cuartos

La selección Sub-20 llega a los cuartos con un rendimiento sostenido y en ascenso. Es un equipo de ritmo alto, agresivo en la recuperación y con variantes ofensivas que van desde la amplitud de los extremos hasta la presión en bloque medio. En cuatro partidos se mantiene invicta (dos victorias y dos empates), con cinco goles a favor y solo dos en contra, una cifra que refleja equilibrio y concentración. El triunfo 3-1 sobre Sudáfrica confirmó su evolución: fue el primer encuentro en el que mostró pegada y reacción emocional tras un momento adverso. Sin embargo, el reto ahora es encontrar mayor control en la mitad del campo, un área donde el equipo aún depende más del ímpetu que de la pausa, y mayor contundencia de cara al arco. Si César Torres logra que sus mediocampistas administren mejor los tiempos y que Néiser Villarreal mantenga la confianza en el área, Colombia puede soñar con su segunda semifinal mundialista.

Así llega España a los cuartos

El recorrido de España ha sido más irregular, pero no menos competitivo. Su arranque fue titubeante, con una derrota contra Marruecos y un empate con México que la dejaron al borde de la eliminación. No obstante, la victoria 1-0 contra Brasil revitalizó al grupo y el triunfo en octavos frente a Ucrania devolvió parte de la identidad que caracteriza al fútbol español: posesión paciente, presión ordenada y efectividad en momentos clave. El conjunto de Santi Denia combina talento técnico y oficio, capaz de sufrir sin perder estructura. Llega a este duelo con cuatro goles a favor y cuatro en contra, consciente de que su margen de error es mínimo. Si logra imponer su ritmo y aislar a los extremos colombianos, puede equilibrar el vértigo rival con control y experiencia, pero su irregularidad sigue siendo una incógnita frente a una Colombia en crecimiento.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Han pasado 22 años desde la única vez que Colombia alcanzó las semifinales de un Mundial Sub-20. Fue en 2003, en Emiratos Árabes Unidos, bajo la dirección de Reinaldo Rueda. Aquella selección marcó una generación dorada que rozó la final, pero en semifinales se topó con España, que la eliminó 1-0 con un gol de Andrés Iniesta. Luego, Colombia superó 2-1 a Argentina en el partido por el tercer puesto y firmó su mejor actuación histórica en la categoría, un logro que esta nueva generación quiere igualar —o superar— en Chile 2025.

¡𝑯𝒐𝒚 𝒃𝒖𝒔𝒄𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒂 𝑺𝒆𝒎𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝑴𝒖𝒏𝒅𝒐 𝑺𝒖𝒃 𝟐𝟎!



🆚 🇪🇸 España

🗓 Sábado 11 de octubre

🕞 3:00 pm (hora COL)

🏟 Estadio Fiscal, Talca, Chile

🏆 Copa Mundial de la FIFA Sub 20

Colombia ya se dirige al Estadio Fiscal de Talca, donde nuevamente entra en acción en el Mundial Sub-20. Así salió el equipo del hotel.

¡Todo está listo en Talca! Colombia y España se encuentran por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile. El partido está programado para las 3:00 p.m., hora colombiana, por lo que en hora y media el balón ya estará rodando en territorio chileno.

