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EN VIVO: Polonia y Colombia empatan 0-0 en el Mundial Femenino Sub-20

El combinado nacional enfrenta al país anfitrión por un lugar en los cuartos de final del certamen juvenil.

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Daniel Bello
Daniel Bello
17 de septiembre de 2026 – 10:31 a. m.
Las jugadoras de Colombia antes del partido contra Portugal.
Las jugadoras de Colombia antes del partido contra Portugal.

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La selección de Colombia femenina encara este jueves los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 tras superar la fase de grupos como una de las mejores terceras. El combinado nacional, dirigido por Carlos Paniagua, enfrentará a la anfitriona Polonia por un cupo entre las ocho mejores selecciones del torneo.

La tricolor logró clasificar en el Grupo E tras vencer 3-1 a Costa Rica en el debut, igualar 0-0 frente a Portugal y caer 3-0 contra Corea del Norte. Con cuatro puntos y diferencia de gol de -1, las colombianas medirán fuerzas ante una motivada Polonia que lideró el Grupo A con puntaje perfecto, por lo que parte como favorita en esta llave.

Para este cruce decisivo, el conjunto nacional recupera a Lina Arboleda, quien ya cumplió una fecha de sanción tras ser expulsada contra Portugal. Con plantel completo y figuras como Luisa Agudelo, Catalina Cortés, Mariana Silva, Sintia Cabezas y Valerin Loboa, Colombia buscará dar el golpe ante la selección local.

Minuto a minuto de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20:

17 de septiembre de 2026 – 11:41 a. m.

Primera llegada peligrosa de Colombia

⏱️ 10′ | ⚪🔴POL0️⃣-0️⃣🔵🟡COL: Juana Ortegón remató desde afuera del área luego de que la defensa de Polonia tratara de despejar la pelota. En los últimos minutos las jugadoras dirigidas por Carlos Paniagua se han tomado más confianza y se acercaron al área rival.

17 de septiembre de 2026 – 11:36 a. m.

La iniciativa es de Polonia

⏱️ 5′ | ⚪🔴POL0️⃣-0️⃣🔵🟡COL: Polonia quiso asumir desde temprano el control del partido y cuando no tiene la posesión de la pelota presiona la salida de las colombianas, que la tienen difícil a la hora de asociarse colectivamente, sobre todo en territorio rival.

Actualización clave 17 de septiembre de 2026 – 11:30 a. m.

Arrancó el partido entre Polonia y Colombia

⏱️ 1′ | ⚪🔴POL0️⃣-0️⃣🔵🟡COL: La jueza Casey Reibelt hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Municipal de Bielsko-Biała. La selección de Polonia dio el puntapie inicial y en pocos segundos pobló el territorio rival y generó un tiro de esquina a favor.

17 de septiembre de 2026 – 11:20 a. m.

El XI de Polonia

Marcin Kasprowicz, técnico de Polonia, se decantó por un 3-5-2: Julia Wozniak; Magda Piekarska, Martyna Bartczak y Zofia Pagowska; Inez Sikora, Lena Swirska, Emilia Sobierajska, Zuzanna Witek y Krystina Flis; Zuzanna Grzywinska y Oliwia Zwiazek.

17 de septiembre de 2026 – 11:10 a. m.

El XI de Colombia

Carlos Paniagua apostó por un 4-4-2: Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez y Sintia Cabezas; Samantha Rodríguez, Juana Ortegón, Isabel Weiner y Mariana Silva; Maithé López y Valerin Loboa.

17 de septiembre de 2026 – 10:58 a. m.

La encargada de impartir justicia

La australiana Casey Reibelt fue designada por la FIFA para dirigir este duelo de octavos de final entre Polonia y Colombia. En el VAR estará Letticia Viana, oriunda de Suazilandia.

17 de septiembre de 2026 – 10:38 a. m.

Nigeria, próximo rival de Polonia o Colombia

Más temprano, también en Bielsko-Biała, la selección de Nigeria se impuso 3-0 a la de Inglaterra. Tosin Rafiu, Seimeyeha Akekoromowei y Mary Mamudu anotaron los goles que clasificaron a la selección africana a los cuartos de final, donde espera por el ganador de la llave entre Polonia y Colombia que arrancará en los próximos minutos.

17 de septiembre de 2026 – 10:30 a. m.

¿A qué hora arranca el partido entre Polonia y Colombia?

  • Fecha: Jueves 17 de septiembre de 2026
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Estadio: Municipal de Bielsko-Biała, Polonia
  • TV: Gol Caracol y Ditu
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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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