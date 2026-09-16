¿Es James Rodríguez el mejor jugador en la historia de la selección de Colombia?

Con esos números, James puso definitivamente su nombre entre los mejores futbolistas que ha tenido Colombia. Pero también abrió, quizá como ningún otro, un debate que trasciende generaciones. En una época en la que existe acceso casi ilimitado a estadísticas, videos y registros…

Este martes, James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia después de más de 15 años defendiendo la camiseta nacional. El ‘10’ se marcha con 131 partidos, 31 goles y 43 asistencias, además de tres Mundiales y cinco participaciones en Copa América.

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Con esos números, James puso definitivamente su nombre entre los mejores futbolistas que ha tenido Colombia. Pero también abrió, quizá como ningún otro, un debate que trasciende generaciones. En una época en la que existe acceso casi ilimitado a estadísticas, videos y registros históricos, cada opinión puede sostenerse desde argumentos diferentes para defender a su candidato.

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Este artículo no pretende entregar una respuesta definitiva a una discusión que difícilmente la tendrá. La intención es entender las posturas que pueden respaldar, o cuestionar, la candidatura de James como el mejor jugador que ha vestido la camiseta de la selección de Colombia. Porque el legado también se mide desde aquello que se hizo y desde lo que faltó por hacer.

Los argumentos a favor de James

Su vigencia y su legado: James termina su ciclo como el futbolista que más partidos disputó con la tricolor y durante buena parte de su trayectoria internacional fue titular indiscutido y una pieza central del liderazgo del grupo. Tras el declive internacional de Falcao, la capitanía encontró en él a su principal referente durante varios años.

La Bota de Oro de Brasil 2014: Fue el máximo goleador del Mundial con seis tantos, una hazaña inédita para un futbolista colombiano. Lo hizo además como volante y en un torneo marcado por la ausencia de Falcao, que entonces era el mejor delantero centro del mundo. Su volea contra Uruguay no solo quedó en la memoria, sino que recibió el Premio Puskás al mejor gol de 2014.

El mejor de una Copa América: En 2024, James fue elegido mejor jugador de la Copa América pese al subcampeonato colombiano. Marcó un gol y entregó seis asistencias, récord para una misma edición del torneo, y fue uno de los principales responsables de que Colombia llegara a la final contra Argentina. Solo Carlos "El Pibe" Valderrama había recibido este galardón antes (1987).

Con la selección se transformaba: Aunque su carrera tuvo momentos de enorme jerarquía, especialmente en eReal Madrid, Bayern Múnich y otros grandes escenarios europeos, James nunca encontró una estabilidad prolongada después de sus primeras temporadas en Madrid. Con Colombia, en cambio, generalmente encontró un contexto en el que su rendimiento estuvo por encima de sus ciclos de clubes.

Su techo individual con Colombia: En la votación del Balón de Oro de 2014 terminó octavo, impulsado fundamentalmente por su actuación con la tricolor en Brasil. Para ponerlo en perspectiva, quedó por delante de futbolistas como Toni Kroos y Ángel Di María. Los colombianos que han alcanzado posiciones más altas en este premio lo han sido, sobre todo, por su papel a nivel de clubes.

Los goles competitivos: Falcao sigue siendo el máximo goleador histórico de Colombia, pero James tiene una particularidad y que es el colombiano con más goles en las Eliminatorias, con 14, y también el máximo anotador nacional en Mundiales, con seis. Es decir, buena parte de su producción llegó cuando había puntos de por medio.

Los argumentos en contra

Su nivel dependía del técnico: James necesitó sentirse respaldado y tener confianza del entrenador para alcanzar su mejor versión. Con José Pékerman y durante el ciclo de Néstor Lorenzo encontró contextos en los que fue determinante. Con otros técnicos, en cambio, su influencia disminuyó y las tensiones alrededor de su figura terminaron siendo imposibles de ignorar.

Néstor Lorenzo, con James Rodríguez, en un entrenamiento de la selección de Colombia. Foto: Agencia EFE

El fracaso rumbo a Catar 2022: Colombia no logró clasificarse para aquel Mundial y James estuvo en el centro de varias controversias durante los ciclos de Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda. Sus desencuentros con ambos entrenadores alimentaron la percepción de que, en determinados momentos, su relación con el equipo estuvo condicionada por conflictos personales y por una dificultad para aceptar decisiones que lo relegaban.

La falta de continuidad en clubes: La grandeza de un futbolista suele evaluarse también por su capacidad para mantenerse durante años en la élite, semana tras semana. James tuvo picos extraordinarios, pero después de su primera etapa en Real Madrid acumuló periodos irregulares y roles secundarios. Otros candidatos pueden oponer una permanencia competitiva más estable en las grandes ligas de Europa.

Su poca disposición a ser suplente: Con el paso de los años, su físico dejó de responder como en su mejor momento, pero James siguió siendo titular en los grandes escenarios con Colombia. En el Mundial de 2026, esa diferencia fue evidente, pues tuvo continuidad, pero su impacto ofensivo fue mucho menor y terminó el torneo sin goles ni asistencias.

La falta de títulos: James acumuló reconocimientos individuales extraordinarios, pero nunca ganó un trofeo con la selección de Colombia de mayores. El subcampeonato de la Copa América 2024 fue su mejor aproximación. Para quienes entienden la grandeza también desde los títulos colectivos, esa ausencia pesa frente a todo lo que hizo individualmente, sobre todo porque en 2001 hubo una generación que sí levantó el trofeo.

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La comparación con otros grandes: El Pibe Valderrama representa una época completa, Faustino Asprilla tuvo una influencia enorme en la generación de los noventa y Radamel Falcao García ha sido el colombiano que más cerca estuvo de ganar un Balón de Oro. James tiene buenos argumentos en el debate, pero no está solo en la conversación.

Entonces, ¿es James el mejor?

La discusión queda abierta. James tiene argumentos extraordinarios, pero también tiene vacíos que otros candidatos pueden utilizar para disputarle el trono. La caja de comentarios queda servida para una discusión que difícilmente terminará hoy: ¿Es James Rodríguez es el mejor jugador en la historia de la selección de Colombia?

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