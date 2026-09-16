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¿Es James Rodríguez el mejor jugador en la historia de la selección de Colombia?

El adiós del 10 a la tricolor reabre una discusión que atraviesa generaciones. Para algunos será Falcao, para otros el «Pibe» Valderrama. El punto es que el debate está abierto.

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Daniel Bello
Daniel Bello
16 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
AME7607. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/06/2026.- James Rodríguez de Colombia reacciona este lunes, al finalizar un partido amistoso contra Costa Rica previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
AME7607. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/06/2026.- James Rodríguez de Colombia reacciona este lunes, al finalizar un partido amistoso contra Costa Rica previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

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Este martes, James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia después de más de 15 años defendiendo la camiseta nacional. El ‘10’ se marcha con 131 partidos, 31 goles y 43 asistencias, además de tres Mundiales y cinco participaciones en Copa América.

Con esos números, James puso definitivamente su nombre entre los mejores futbolistas que ha tenido Colombia. Pero también abrió, quizá como ningún otro, un debate que trasciende generaciones. En una época en la que existe acceso casi ilimitado a estadísticas, videos y registros…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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