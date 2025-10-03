¡Atención! Esta es la convocatoria de Colombia para los amistosos de octubre

James Rodríguez, Luis Díaz y Dayro Moreno celebran la clasificación de Colombia al Mundial de 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Colombia afrontará en octubre una doble fecha de amistosos internacionales decisiva en su camino hacia el Mundial 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá a México el sábado 11 de octubre a las 8:00 p.m. en el AT&T Stadium de Arlington, Texas y a Canadá el martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey, dos rivales de peso que servirán no solo como preparación futbolística, sino también como oportunidad para sumar puntos en el ranking FIFA y asegurar un buen lugar en el sorteo mundialista del próximo 5 de diciembre.

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó la lista de jugadores convocados para estos compromisos, quienes se concentrarán desde el sábado 4 de octubre en Plano, Texas, hasta el día del primer partido.

Según lo establecido, todos los futbolistas citados deberán estar reunidos a más tardar el martes 7 de octubre, con el objetivo de preparar en conjunto los dos choques internacionales que pondrán a prueba el nivel de la Tricolor en este cierre de año.

Novedades y ausencias

Entre los no convocados destacan titulares como Camilo Vargas, Jhon Arias, Jhon Córdoba e incluso Dayro Moreno, quien es uno de los favoritos de la hinchada.

Álvaro Montero, Yaser Asprilla, Kevin Serna, Rafael Santos Borré, el Cucho Hernández y Johan Carbonero son las novedades, entendiendo que Lorenzo está probando jugadores para la lista definitiva para el Mundial de 2026.

A continuación la lista de los 25 jugadores convocados:

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG) Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero – Internacional SC (BRA) Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP) Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Serna – Fluminense (BRA) Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (GER) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

