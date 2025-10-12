Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Esta es la lista de convocadas de la selección de Colombia para el Mundial Sub-17

Carlos Paniagua reveló los nombres de las 21 futbolistas que representarán al país en Marruecos.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
12 de octubre de 2025 - 06:58 p. m.
La selección Sub-17 de Colombia aspira a clasificar al Mundial de la categoría, que este año se celebra en Marruecos.
La selección Sub-17 de Colombia aspira a clasificar al Mundial de la categoría, que este año se celebra en Marruecos.
Foto: FCF
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección sub-17 de Colombia ya tiene lista su nómina para el Mundial Femenino de la categoría que se disputará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre.

El técnico Carlos Paniagua dio a conocer la convocatoria de 21 futbolistas que representarán al país, luego de un proceso que tuvo su punto clave a comienzos de año, cuando el equipo terminó cuarto en el Sudamericano jugado en Colombia, torneo que coronó a Paraguay como campeón.

Vínculos relacionados

Néiser Villarreal no quería ir al Mundial por lo que vivió en Millos: lo confesó César Torres
Impactantes resultados del primer estudio médico de Conmebol sobre conmociones cerebrales
James Rodríguez igualó a Carlos Valderrama en impresionante récord con la selección

El combinado nacional realizó su última concentración en Bogotá entre el 1 y el 10 de octubre, antes de emprender viaje este sábado 11 rumbo a Casablanca, donde continuará su preparación hasta el día 15. Posteriormente, la delegación se trasladará a Rabat, ciudad sede de su debut mundialista. Todos los partidos de la fase de grupos se jugarán en la Football Academy Mohammed VI.

Colombia debutará el 19 de octubre a las 2:00 p.m. (hora colombiana) frente a España, actual campeona del mundo. En la segunda jornada enfrentará a Costa de Marfil el 22 de octubre a las 2:00 p.m., y cerrará la fase de grupos ante Corea del Sur el 25 a las 8:00 a.m.

El grupo de Paniagua combina experiencia en clubes nacionales como Millonarios, Santa Fe, América y Deportivo Cali, junto con jóvenes que militan en academias de Estados Unidos, reflejando el crecimiento y la proyección internacional del fútbol femenino colombiano.

Estas son las convocadas

  • Ana Clavijo – Millonarios Fc
  • Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA)  
  • Camila Cortés – Independiente Santa Fe 
  • Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA)
  • Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA)
  • Isabella Amado – Millonarios Fc
  • Isabella Santa – Deportivo Cali
  • Isabella Tejada – Independiente Medellín
  • Izabela Cortés – Independiente Santa Fe
  • Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo
  • Laura Cano – Acuarium
  • London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA)
  • María Baldovino – Junior FC 
  • María Ceballos – Acuarium
  • Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo 
  • Melany Díaz – Independiente Santa Fe
  • Shaira Collazos – Millonarios FC
  • Sofía García – Real Santander
  • Sofía Ortíz – América de Cali
  • Sofía Prieto – Deportivo Cali
  • Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Selección Colombia

Partidos Selección Colombia

Selección Colombia Sub 17

Sub 17

Colombia Sub 17

Selección Femenina

Mundial Femenino Sub 17

Fútbol Femenino

Colombia Mundial Sub 17

Convocadas Selección Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.