Esta es la lista de convocadas de la selección de Colombia para el Mundial Sub-17

La selección Sub-17 de Colombia aspira a clasificar al Mundial de la categoría, que este año se celebra en Marruecos. Foto: FCF

La selección sub-17 de Colombia ya tiene lista su nómina para el Mundial Femenino de la categoría que se disputará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre.

El técnico Carlos Paniagua dio a conocer la convocatoria de 21 futbolistas que representarán al país, luego de un proceso que tuvo su punto clave a comienzos de año, cuando el equipo terminó cuarto en el Sudamericano jugado en Colombia, torneo que coronó a Paraguay como campeón.

🎥¡𝗗𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗯𝘂́𝘀𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗿𝘂𝗲𝗰𝗼𝘀! 🇲🇦🏜️



Ellas son las 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗮𝘀 por 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗣𝗮𝗻𝗶𝗮𝗴𝘂𝗮 para disputar la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗯… pic.twitter.com/7epWqPb1aW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 12, 2025

El combinado nacional realizó su última concentración en Bogotá entre el 1 y el 10 de octubre, antes de emprender viaje este sábado 11 rumbo a Casablanca, donde continuará su preparación hasta el día 15. Posteriormente, la delegación se trasladará a Rabat, ciudad sede de su debut mundialista. Todos los partidos de la fase de grupos se jugarán en la Football Academy Mohammed VI.

Colombia debutará el 19 de octubre a las 2:00 p.m. (hora colombiana) frente a España, actual campeona del mundo. En la segunda jornada enfrentará a Costa de Marfil el 22 de octubre a las 2:00 p.m., y cerrará la fase de grupos ante Corea del Sur el 25 a las 8:00 a.m.

El grupo de Paniagua combina experiencia en clubes nacionales como Millonarios, Santa Fe, América y Deportivo Cali, junto con jóvenes que militan en academias de Estados Unidos, reflejando el crecimiento y la proyección internacional del fútbol femenino colombiano.

Estas son las convocadas

Ana Clavijo – Millonarios Fc

Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA)

Camila Cortés – Independiente Santa Fe

Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA)

Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA)

Isabella Amado – Millonarios Fc

Isabella Santa – Deportivo Cali

Isabella Tejada – Independiente Medellín

Izabela Cortés – Independiente Santa Fe

Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo

Laura Cano – Acuarium

London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA)

María Baldovino – Junior FC

María Ceballos – Acuarium

Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo

Melany Díaz – Independiente Santa Fe

Shaira Collazos – Millonarios FC

Sofía García – Real Santander

Sofía Ortíz – América de Cali

Sofía Prieto – Deportivo Cali

Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA)

