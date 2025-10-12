Néiser Villarreal no quería ir al Mundial por lo que vivió en Millos: lo confesó César Torres

Néiser Villarreal celebra el triplete con el que Colombia se metió a las semifinales del Mundial Sub-20. Foto: EFE - Benjamín Hernández

Néiser Villarreal es el nombre más sonado este domingo en el fútbol colombiano. El delantero de la selección Sub-20 se convirtió en héroe tras anotar un triplete en la victoria 3-2 sobre España, que le dio a Colombia el paso a las semifinales del Mundial de Chile 2025.

Sus tres goles sellaron una remontada inolvidable, aunque la alegría no es completa: el goleador se perderá el partido ante Argentina por acumulación de amarillas, una baja sensible para el equipo que dirige César Torres.

El atacante de Millonarios, que próximamente jugará con Cruzeiro de Brasil, suma ya cinco goles en el torneo, lo que lo convierte en el máximo artillero de la Copa del Mundo Sub-20. En los octavos de final, también fue decisivo: marcó un doblete en la victoria 3-1 ante Sudáfrica y mantuvo viva la ilusión. Villarreal ha sido la figura de Colombia con un impacto determinante.

La confesión de César Torres sobre Néiser Villarreal

Después del triunfo frente a España, el entrenador César Torres reveló un detalle desconocido que sorprendió a varios: Néiser Villarreal no quería ir al Mundial.

El técnico confesó que el delantero atravesaba un momento de profunda frustración por lo que vivió los últimos meses en Millonarios, cuando fue criticado por la hinchada y apartado del equipo tras una polémica que marcó su temporada.

“Es una bestia, un animal, pero es humano y muy noble. Todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere. Te voy a contar una anécdota: cuando sucedió lo de la camiseta del América, me escribió llorando y me dijo que no merecía ir a la selección, que no quería venir, que estaba muy frustrado”, contó Torres.

El entrenador relató que tuvo que insistir varias veces para convencerlo de unirse a la concentración. “Lo llamé muchas veces y le dije que era el goleador de la selección, que se recuperara y que la selección lo estaba esperando con los brazos abiertos. Por eso son las lágrimas de él, detrás del jugador hay un ser humano que sufre”, explicó Torres. Además, aclaró la polémica que rodeó al futbolista: “Cuando se puso la camiseta, se la puso por Kener y Cavadía, en solidaridad, no por retar a los hinchas de Millonarios”.

🇨🇴⚽“Cuando sucedió lo de la camiseta de América me escribió llorando (Néiser Villarreal) que no merecía ir a la selección Colombia, no quería venir. Lo llame varias veces le dije que era el goleador de la selección, que se recuperara, que la selección lo estaba esperando con los… pic.twitter.com/pKnhVAZ6FD — Win Sports (@WinSportsTV) October 12, 2025

¿Qué pasó con Néiser Villarreal en Millonarios?

La controversia a la que se refirió el técnico ocurrió en agosto, cuando un video viral mostró a Villarreal usando una camiseta del América de Cali durante una transmisión en vivo por redes sociales. El hecho generó indignación entre los hinchas de Millonarios, que cuestionaron su profesionalismo, y llevó al club a sancionarlo. En medio de la presión, el jugador pidió disculpas públicas y explicó la razón del malentendido, pero su situación deportiva quedó en pausa.

“Lo hice sin ánimo de ofender a nadie”, explicó Villarreal en un video publicado en sus cuentas. “El 14 de agosto, mientras veía el partido Pereira vs. América, realicé un live utilizando la camiseta de otro equipo diferente al que pertenezco, porque me la había regalado mi amigo y compañero de la selección, José Cavadía”.

El delantero trató de aclarar que no existió provocación ni intención de irrespetar a la afición bogotana, pero la polémica ya estaba demasiado avanzada. Además, a ese caso se sumó la negociación de su contrato con el albiazul, que fue caótica y derivó en que el jugador se fuera libre para Brasil.

El jugador también reconoció su error con humildad. “Esto fue sin pensar en las consecuencias y ofensas que podría causar. Sé que incomodé a los hinchas, a mis compañeros y a miembros de Millonarios. Por eso acepto la gravedad del error cometido y entiendo el enojo. Es de humanos equivocarse, pero también lo es reconocer los errores”, expresó en el comunicado en su momento.

Durante varios meses, Villarreal vivió en silencio y marginado de varias convocatorias del primer equipo, lo que lo llevó a un momento personal difícil. “Estos días han sido muy duros para mí. Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la sanción recibida no pueda ayudar al club. Me dolió, pero aprendí”, escribió entonces. Pese al castigo, César Torres y la Federación Colombiana de Fútbol confiaron en él y lo respaldaron para integrar la nómina del Mundial.

Villarreal respondió a la confianza de Torres

Ese voto de confianza se transformó en historia. Villarreal respondió con goles, compromiso y liderazgo. Sus lágrimas en Talca, luego de marcar los tres tantos contra España, no solo simbolizan la gloria deportiva, sino también la redención personal de un jugador que pasó de la crítica al reconocimiento mundial.

Tras el partido, el propio Villarreal habló con emoción: “Muy contento por la clasificación. No hemos hecho historia, como dijo el profe César Torres; eso va a pasar cuando nos llevemos la Copa a casa”. Y añadió, con la madurez de quien aprendió a sobreponerse: “Somos una familia, estamos unidos como grupo. Este triunfo es de todos”.

