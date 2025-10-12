James Rodríguez igualó a Carlos Valderrama en impresionante récord con la selección

James Rodríguez domina el balón en el partido de Colombia contra México. Foto: EFE - Carlos Ramírez

James Rodríguez sigue haciendo historia con la camiseta de la selección de Colombia y se mantiene vigente como uno de los mejores jugadores de la tricolor de todos los tiempos.

Este domingo así lo confirmó, tras el amistoso contra México en el AT&T Stadium de Texas, pues el mediocampista cucuteño alcanzó las 40 asistencias con la Tricolor, igualando el récord de Carlos “El Pibe” Valderrama como el máximo asistidor histórico del combinado nacional, según los datos de Transfermarkt.

El capitán del equipo de Néstor Lorenzo llegó a esa cifra en 119 partidos internacionales, mientras que Valderrama lo hizo en 111 encuentros, dejando claro el impacto sostenido de ambos en la creación de juego colombiano.

La conexión de James con los delanteros volvió a ser determinante contra México, juego en el que participó en el gol de Jhon Lucumí y también en el de Luis Díaz.

A sus 34 años, James continúa agrandando su legado como uno de los futbolistas más influyentes de la historia reciente de Colombia. Su nombre vuelve a colocarse junto al del icónico número 10 del pasado, en una estadística que refleja la continuidad de un talento que ha marcado a generaciones y que sigue vigente rumbo al Mundial de 2026.

