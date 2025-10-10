Hora y dónde ver EN VIVO el Giro de Lombardía: la última gran carrera del año

El campeón mundial llega como gran favorito al último Monumento del año, que contará con rivales de peso como Remco Evenepoel, Primoz Roglic y Richard Carapaz, además de cinco colombianos que buscan brillar en las montañas italianas. Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

El Tour de Lombardía, la última gran cita del calendario ciclístico internacional, vuelve a poner este sábado todos los focos sobre Tadej Pogacar. El fenómeno esloveno del UAE Team Emirates persigue un nuevo hito: su quinto título consecutivo en la prueba italiana, una hazaña que solo el mítico Fausto Coppi logró alcanzar, aunque nunca de forma consecutiva.

Pogacar, que ha convertido las clásicas en su terreno de dominio, llega a la edición 2025 con la ambición intacta. Si levanta los brazos en Bérgamo, igualará además otro registro histórico: el de Eddy Merckx, el belga que en su época dorada fue capaz de conquistar tres Monumentos en una misma temporada. Este año, el esloveno ya ganó el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, y fue segundo en la París-Roubaix, una secuencia que confirma su estatus como el ciclista más completo del pelotón.

A sus 27 años, Pogacar acumula nueve Monumentos y apunta al décimo, cifra que lo colocaría como el tercer corredor más laureado en este tipo de pruebas, solo por detrás de Merckx (19) y Roger De Vlaeminck (11). Su campaña 2025, que incluye los títulos mundial y europeo, además del reciente triunfo en los Tres Valles Varesinos, ha sido una de las más dominantes de la era moderna. “Cada año creo que he tenido mi mejor temporada, y luego llega otra aún mejor. Sé que en algún momento no podré igualarlo, pero por ahora disfruto de cada victoria”, reconoció el esloveno tras coronarse campeón de Europa.

Junto a Pogacar, lucharán por el trono otras figuras del pelotón internacional, como el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), el mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), los británicos Thomas Pidcock (Q36.5) y Adam Yates (UAE Emirates), el también esloveno Primoz Roglic (Red Bull–Bora) y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education–EasyPost), entre otros. Cada uno llega con argumentos distintos: Evenepoel busca revancha tras una temporada irregular; Del Toro quiere confirmar su explosión como una de las revelaciones del año; Roglic y Carapaz, con su experiencia, aspiran a aprovechar cualquier resquicio táctico en las montañas lombardas.

Colombia busca protagonismo

Colombia también tendrá su cuota de ambición y talento. Cinco corredores nacionales tomarán la salida en Como con la ilusión de cerrar la temporada en alto: Egan Bernal, Nairo Quintana, Einer Rubio, Sergio Higuita y Germán Darío Gómez.

Bernal, que ha mostrado una recuperación notable en las últimas semanas, llega con ritmo competitivo y señales de confianza. El cundinamarqués fue cuarto en el Giro dell’Emilia, noveno en el Gran Piamonte y animó la Tre Valli Varesine con un ataque que recordó al mejor Egan. Quintana y Rubio, ambos del Movistar Team, buscarán filtrarse en las fugas de montaña, mientras Higuita y Gómez intentarán aprovechar su potencia en los tramos intermedios.

Aunque el favoritismo es claro para Pogacar, el recorrido —repleto de ascensos duros, descensos técnicos y tramos empedrados— abre espacio para las sorpresas y el lucimiento de escaladores puros como los colombianos.

Hora y dónde ver el Tour de Lombardía en vivo

Fecha: 11 de octubre

Hora: desde las 6:30 a.m., hora en Colombia

Recorrido: 238 kilómetros entre Como y Bérgamo

Transmisión: DirecTV

Un recorrido bello, pero exigente

La edición 2025 del Giro de Lombardía cubrirá 238 kilómetros entre Como y Bérgamo, con un desnivel acumulado de más de 4.400 metros. El trazado es una obra maestra del ciclismo italiano: iniciará con la tradicional subida al Madonna del Ghisallo, para luego serpentear por las orillas del lago de Como y adentrarse en terreno montañoso.

En la segunda mitad del recorrido se concentran los grandes puertos del día: Roncola, Berbenno, Dossena, Zambla Alta y el icónico Passo di Ganda, punto donde habitualmente se rompen los grupos de favoritos. Desde allí, una bajada vertiginosa conduce hacia Selvino y, tras unos kilómetros planos, la carrera se decidirá en la empedrada subida final a la Città Alta de Bérgamo. Las rampas, las curvas estrechas y la llegada por Porta Garibaldi prometen un desenlace tan exigente como espectacular.

Ausencia polémica

La organización del Giro de Lombardía también confirmó una baja inesperada: el equipo Israel-Premier Tech no participará este año “por razones de seguridad pública”. La decisión, tomada de mutuo acuerdo con la escuadra dirigida por Sylvan Adams, se produce tras las recientes protestas propalestinas que afectaron algunas etapas de la Vuelta a España.

