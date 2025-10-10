Colombia vs. México: los tres jugadores que Néstor Lorenzo confirmó como titulares

El estratega argentino confirmó tres nombres claves para el amistoso en Texas y mantuvo reserva sobre el resto del once titular. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

La selección de Colombia ya afina detalles para su amistoso de este sábado frente a México, en Arlington, Texas. En la conferencia de prensa previa, Néstor Lorenzo mantuvo el misterio sobre la nómina inicial, aunque dejó tres nombres claros para el duelo: David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz.

El entrenador argentino fue cuidadoso con la información. “Todavía no lo saben los jugadores. Me parece mejor que lo sepan de mi boca. Por eso no lo voy a dar”, respondió cuando le preguntaron por el once titular que enfrentará al conjunto mexicano. Sin embargo, minutos después confirmó a los tres referentes que encabezarán el equipo.

“Va a atajar David Ospina, es hora de que tenga su partido. Lo está haciendo muy bien. Va a jugar James, va a ser el capitán, y va a jugar Lucho Díaz”, señaló Lorenzo, quien aprovechará el amistoso para seguir ajustando su idea antes del cierre del año y en la recta hacia el Mundial de 2026.

El regreso de Ospina es una de las grandes novedades. El arquero antioqueño no era titular con la selección desde 2023 y vuelve tras volver a tener ritmo de competencia y destacar con Atlético Nacional. En tanto, Kevin Mier y Álvaro Montero aguardarán su oportunidad para el próximo compromiso, el martes frente a Canadá, en New Jersey.

El estratega también se refirió al presente de James Rodríguez, quien vive un momento irregular en el León de México, pero sigue siendo una pieza fundamental para el proceso. “He seguido mucho a León, he ido a ver cuando empezó el proceso. Luego se cayó un poco, se le han ido muchos jugadores, pero la preocupación es relativa. A James lo tenemos preparado para nuestro equipo”, explicó Lorenzo.

El DT destacó que el cuerpo técnico tiene un plan para mantener al capitán en ritmo competitivo: “Sabiendo que juega, que tiene minutos, que está bien físicamente, ya lo readaptaremos en los poquitos días que tenemos para darle lo mejor, acompañarlo de la mejor manera y que él también dé lo suyo”, puntualizó.

Kevin Serna podría tener minutos

Sobre la gran novedad de la convocatoria, el extremo de Fluminense, Kevin Serna, explicó: “Es un jugador que nos puede dar variantes en ataque, puede jugar en ambas bandas, detrás del nueve, es un jugador inteligente y ojalá pueda sumar minutos y aprovechar la oportunidad”.

Colombia y México se enfrentarán este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El partido está programado para las 8:00 p.m. (hora colombiana) y será una nueva oportunidad para que el conjunto nacional siga consolidando su funcionamiento y sus liderazgos de cara a la próxima cita mundialista.

