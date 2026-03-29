Esta sería la formación titular de Colombia contra Francia: atentos a los posibles cambios

La selección de Colombia, en el duelo contra Croacia. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia se alista para uno de sus retos más exigentes en la recta final hacia el Mundial: enfrentar a Francia, vigente subcampeón del mundo, en un duelo que servirá como termómetro real del equipo de Néstor Lorenzo.

Tras la derrota contra Croacia, la Tricolor llega con la necesidad de ajustar piezas y dar señales de solidez contra un rival que combina talento, experiencia y una estructura consolidada.

Se espera que Colombia ponga en cancha a su mejor nómina, con Luis Díaz como principal referente ofensivo, acompañado por nombres como James Rodríguez y Daniel Muñoz, en busca de competir de igual a igual.

Francia, por su parte, llega con su poderío habitual y figuras de primer nivel, en un partido que no solo medirá el rendimiento actual del equipo colombiano, sino que también empezará a perfilar decisiones clave de cara a la lista definitiva para el Mundial.

Mire más: Las dudas que le meten presión a la lista y al proceso de Néstor Lorenzo

🎥 𝘚𝘦𝘨𝘶𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘮𝘪𝘴𝘵𝘰𝘴𝘰 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘳𝘢… 𝘦𝘲𝘶𝘪𝘱𝘰 𝘭𝘪𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘯𝘧𝘳𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳 𝘢 🇫🇷💪⚽



¡𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘰𝘥𝘢 𝘭𝘢 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥! 🔥#𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 pic.twitter.com/34hhwknjow — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 28, 2026

Esta sería la alineación titular de Colombia contra Francia

Todo apunta a que Colombia enfrentará a Francia con la base que más le gusta a Néstor Lorenzo. El técnico ya dio señales en el partido contra Croacia, en el que rotó la nómina en el tramo final, lo que deja abierta la puerta para que en este nuevo reto utilice su once de gala. Más allá de eso, el rendimiento reciente también pone sobre la mesa algunas dudas y posibles ajustes.

En el arco, la apuesta sería por Camilo Vargas, consolidado como titular en el proceso. La defensa no tendría mayores sorpresas: Daniel Muñoz y Johan Mojica ocuparían los laterales, mientras que la dupla de centrales estaría conformada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, una zaga que le ha dado equilibrio al equipo en los últimos partidos.

El mediocampo es donde aparecen las principales incógnitas. El doble cinco parece definido con Jefferson Lerma como fijo, acompañado por Richard Ríos, aunque su estado físico genera dudas tras venir de lesión y afrontar dos partidos en pocos días. En ese escenario, Kevin Castaño asoma como alternativa, aunque la apuesta de Lorenzo podría mantenerse con el jugador de Benfica. Más adelante, la gran discusión pasa por James Rodríguez, quien no llega con ritmo y lo evidenció ante Croacia. Aun así, sigue siendo el favorito, aunque Jorge Carrascal aparece como una opción real.

Le recomendamos: Reinauguración del Estadio Azteca terminó en tragedia: hincha murió al caer del segundo piso

En ataque, Luis Díaz y Jhon Arias son piezas inamovibles en el esquema. La única duda está en el centrodelantero: Luis Suárez podría perder su lugar tras su discreta presentación, y ahí toma fuerza el nombre de Jhon Córdoba, quien podría entrar como referencia en el área. Un posible ajuste que marcaría el tono ofensivo de Colombia en un partido que exigirá máxima eficacia.

¿Cómo irá Francia contra Colombia?

Francia también movería fichas para el duelo contra Colombia. Didier Deschamps tendría en mente hasta siete cambios en la titular, apostando por un equipo alterno, pero con una clara vocación ofensiva. Según lo que se perfila, Kylian Mbappé no estaría desde el inicio, en una decisión que apunta a gestionar cargas, mientras se prueba un ataque joven y dinámico con Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Désiré Doué y Marcus Thuram como referencia.

La alineación probable sería con Brice Samba en el arco; una defensa conformada por Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Theo Hernández y Lucas Digne; en el mediocampo, Warren Zaïre-Emery junto a N’Golo Kanté; y el cuarteto ofensivo mencionado, con Thuram como hombre más adelantado. Una estructura equilibrada, pero con rotación importante, que confirma que Francia ve a Colombia como una “prueba exigente”, en palabras del propio Kanté.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador