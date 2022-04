Francisco Maturana: “Freddy Rincón era un hijo para mí”

Francisco Maturana en conferencia de prensa. Foto: Atlético Nacional

Francisco Maturana es uno de los técnicos más relevantes de la selección de Colombia sobre los finales de los 80 y la década de los 90. Gozó con el privilegio de contar con Freddy Rincón en el combinado nacional así como en América de Cali. Esta mañana, en rueda de prensa, dio un mensaje y dedicó palabras al histórico jugador que falleció el pasado 13 de abril.

“Es un momento muy complicado, aprendí a compartir alegrías, pero casi siempre mis tristezas han sido para mí y este es un momento difícil. Uno entiende el afán de rendirle un homenaje a una persona, en lo personal, intachable”, dijo el profesor Maturana.

También se refirió a la construcción de esa selección colombiana cuando él estaba a cargo, “Nos ayudó muchísimo en nuestro proceso del fútbol colombiano porque cuando empezamos estábamos en el 87, teníamos un mediocampo donde siempre entendimos la importancia del balón y que ese balón se convirtiera en un punto de encuentro con todos ellos. Más allá de los valores y principios que teníamos y fuimos desarrollando, después de ese preolímpico llegó el 87 con Copa América, encontramos que la sociedad entre Redín y Valderrama habilitaban a Rincón para un punto de partida. Ahí dimos un golpe de autoridad al ganarle al campeón del mundo”.

“Me cuesta hablar de Freddy a título individual, porque él hace parte de una estructura, la fuerza del colectivo está en las individualidades y ese fue el mensaje social que ese equipo mandó: la unión, la calidad, la amistad y los principios y código de vida que le daban sentido a nuestro caminar. Hoy hablamos de uno de ellos pero desde la certeza de que toda la estructura está estremecida porque todos se ayudaban a ser mejores”, señaló el exestratega colombiano.

“Yo no puedo desligar a Freddy de toda la familia porque es un hijo, todos esos muchachos son mis hijos y me siento orgulloso de eso y de ellos. La felicidad de un padre es cuando ellos están bien y van por buen camino, y así me siento con el grupo de selecciones de Colombia que formamos desde el 87. En estos días en medio de mi angustia veía mensajes de todo el mundo con comentarios sobre Freddy, porque él siempre dio todo”. Expresó Maturana.

Inclusive mencionó una anécdota frente a una charla que tuvo hace mucho tiempo con amistades importantes y dijo: “Pacho, yéndote bien pasás la primera ronda, yo me resistía porque yo creía mucho en estos muchachos y me decía: es que ustedes no tienen historia, ¿a quién vio Rincón jugar un Mundial? ¿a quién vio Higuita jugar un mundial? A ninguno, ustedes van a ser la historia. Creo que no hay reclamos”.

Por eso mismo, “yo creo que cuando vengan los extraterrestres van a leer la historia del fútbol de Colombia y se van a encontrar con muchas personas de ese grupo que merecen un reconocimiento y entre esas personas está Freddy Rincón, el vino, nos aportó su fútbol, después su personalidad, hacía que en los momentos difíciles y donde estábamos flaqueando, él nos hacía más fuertes con su presencia física y con su capacidad”. Recalcó Maturana.

“Solo recomendé a tres jugadores en mi vida y uno de ellos fue Freddy Rincón y lo hice con mi amigo Jorge Valdano para que él fuera a Real Madrid, era como tocar el techo con las manos y más en esa época donde la segregación se imponía, donde no solamente era la raza sino que el ser sudamericano no generaba muchas cosas buenas para uno. Yo entiendo que allá cuando se hizo la negociación de Freddy, el Bernabeu amaneció pintado con leyendas y hubo una que me pareció simpática y no se me olvida “Un negro en el Madrid es un blanco perfecto”, alegó el oriundo de Quibdó.

“Freddy pertenece a una selección que desde lo colectivo cautivó al fútbol internacional, siento al mundo del fútbol dolido por su pérdida y él deja muchas herencias. Fue una persona humilde, él en cualquier momento estaba pendiente de su familia, de Buenaventura, de su puerto, desde el sentido de pertenencia y la alegría de haber nacido allá. Yo creo que ese es un mensaje para los niños de allá, que pueden llegar a donde llegó él y no solo por sus goles sino por su manera de caminar la vida”.

Para finalizar, el profesor Maturana dijo: “Mucha gente va a conocer a Freddy dándole la vuelta con ese gol contra Alemania que pienso que es el más importante en nuestra historia, pero resulta que para poder llegar a ese Freddy él tuvo que trabajar mucho con sus entrenadores, también el profe Pinto tuvo que hacer mucho, él creció y encontró un escenario que lo hizo creer más”.

