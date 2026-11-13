Gorka Abascal, la joya de Real Madrid que eligió a Colombia para jugar el Mundial Sub-17

La selección de Colombia tendrá una apuesta llamativa en su convocatoria para el Mundial Sub-17 de Catar. Se trata de Gorka Abascal, mediocampista de 16 años que hace parte de las divisiones inferiores del Real Madrid , quien nació en España, tiene raíces colombianas y decidió representar a la Tricolor pese a haber estado en el radar de las categorías juveniles del combinado ibérico. Su talento y proyección lo convierten en uno de los nombres para seguir de cerca en el equipo dirigido por Fredy Hurtado.

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El futbolista, que recientemente extendió su vínculo contractual con el conjunto blanco hasta 2030, hace parte de los 21 convocados por Colombia para afrontar la vigésima primera edición de la Copa Mundial de la categoría. El equipo nacional consiguió su clasificación después de proclamarse campeón del Sudamericano y ahora buscará trasladar ese rendimiento al certamen que se disputará en territorio catarí.

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Abascal ya comenzó a tener protagonismo con la camiseta colombiana. De hecho, fue titular en la victoria 2-1 contra Egipto, en uno de los compromisos de preparación para el campeonato mundial, una muestra de que empieza a ganarse un lugar dentro de los planes del cuerpo técnico.

Gorka Abascal, del Athletic Bilbao a la cantera del Real Madrid

Nacido el 1 de octubre de 2010 en Bilbao, España, Gorka Abascal Martínez es hijo de padre español y madre colombiana. Sus primeras apariciones destacadas en el fútbol formativo se dieron en las divisiones inferiores del Athletic Club, antes de dar el salto al Real Madrid, institución a la que llegó el año pasado.

Desde entonces, el mediocampista ha avanzado en su proceso de formación dentro de la estructura juvenil madridista, con participación en el Cadete A y el Juvenil B. Su evolución también le permitió llamar la atención de los seleccionadores españoles, al punto de recibir una oportunidad en la Sub-16, con la que debutó en un partido amistoso frente a Estados Unidos.

Colombia convocó a Gorka Abascal para el Mundial sub-17, por fin se avisparon.



Volante mixto, nació en Bilbao-España y es canterano del Real Madrid.



Jugo 4 amistosos con Colombia y fue MVP en 2, le tengo mucha Fe 🙏. pic.twitter.com/czcWBQUuwH — Futbismo (@futbismo) November 12, 2026

Sin embargo, Colombia apareció en el camino y consiguió incorporarlo a su proceso de selecciones juveniles. El volante recibió el llamado para disputar dos amistosos contra Brasil y posteriormente participó en el torneo de preparación UEFA Friendship Cup 2026 Sub-18. Su rendimiento terminó por consolidar su presencia en los planes de Fredy Hurtado.

El entrenador colombiano incluso había mostrado interés en contar con él para el Sudamericano Sub-17 disputado este año en Paraguay, pero el Real Madrid no autorizó su participación en aquel campeonato.

Las condiciones que hacen de Abascal una promesa

Más allá de su recorrido por dos de las canteras más reconocidas del fútbol español, Abascal sobresale por unas características que despiertan expectativas sobre su futuro. Es un mediocampista de buena estatura y contextura física, con técnica, capacidad para manejar el balón y personalidad para intervenir en diferentes sectores del campo.

Puede desempeñarse como volante de marca, interior o mediocampista ofensivo, una versatilidad que amplía sus posibilidades dentro del terreno de juego. Su visión, calidad en el primer toque y capacidad para organizar el mediocampo son algunos de los atributos que lo convierten en un futbolista interesante para el proyecto de las selecciones Colombia.

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A sus 16 años, la renovación de su contrato con el Real Madrid hasta 2030 también representa un respaldo a su proyección deportiva. El club blanco mantiene así su apuesta por un jugador que ha conseguido abrirse camino en sus categorías inferiores y que ahora tendrá la oportunidad de mostrarse en una competición internacional con Colombia.

Colombia sigue de cerca a sus talentos en el exterior

El caso de Gorka Abascal también refleja la importancia que han adquirido los futbolistas de raíces colombianas que nacen o desarrollan buena parte de su formación en el fútbol europeo. Su decisión de vestir la camiseta tricolor supone una noticia positiva para el combinado nacional, especialmente por el potencial que representa su incorporación desde una edad temprana.

En la convocatoria de Fredy Hurtado también aparece Samuel Martínez, otra de las grandes promesas del equipo y uno de los referentes del grupo. Su destacado desempeño en el Sudamericano despertó el interés del Liverpool de Inglaterra, que alcanzó un acuerdo con Atlético Nacional para concretar su fichaje, operación que se hará efectiva cuando el futbolista cumpla la mayoría de edad.

Colombia afrontará el Mundial Sub-17 ubicada en el Grupo L, junto a Japón, Serbia y Honduras. Su estreno está programado para el sábado 21 de noviembre, a las 7:30 de la mañana (hora colombiana).

Para Abascal será una oportunidad importante de continuar su crecimiento, ahora en un escenario internacional y defendiendo los colores del país de su madre. Una nueva promesa formada en Europa que eligió a Colombia y que empieza a escribir su historia con la Tricolor.

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