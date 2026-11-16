Gorka Abascal, promesa de Real Madrid, no irá al Mundial Sub-17 con Colombia

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A poco menos de una semana para su debut en el Mundial Sub-17 de Catar 2026, la selección de Colombia sufrió una sensible baja. Gorka Abascal, futbolista de las divisiones inferiores de Real Madrid, no podrá hacer parte de la delegación nacional y tuvo que ser reemplazado en la nómina de 21 convocados por Fredy Hurtado.
El mediocampista sufrió una lesión en su último compromiso con el conjunto español, según informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en un comunicado publicado este lunes. En su lugar viajará Juan José Palacio, jugador de Envigado que ya venía trabajando con el combinado nacional durante su concentración en Barranquilla.
De acuerdo con el parte médico, Abascal presenta una lesión muscular de grado II en el oblicuo interno derecho, lo que supone una rotura parcial de las fibras de uno de los músculos abdominales que intervienen en la rotación del tronco. Estas molestias suelen requerir entre tres y seis semanas de recuperación.
Nacido en Bilbao (España) el 1.º de octubre de 2010, Abascal es hijo de padre español y madre colombiana, ascendencia que le permite representar a la tricolor. El mediocampista de 16 años milita actualmente en el Juvenil B de Real Madrid, institución a la que llegó en 2025 procedente de las divisiones inferiores del Athletic Club.
La delegación colombiana tiene previsto viajar este lunes a Doha, donde ultimará detalles para su debut mundialista, programado para el próximo sábado 21 de noviembre (7:30 a. m., hora colombiana) frente a Japón. La selección nacional integra el grupo L del certamen, en el que también se medirá con Honduras y Serbia.
Colombia viene de consagrarse este año como campeona del Sudamericano de la categoría, disputado en Paraguay, tras vencer a Argentina en la final. El talento de esta generación y lo demostrado en el certamen continental ilusionan de cara a la Copa del Mundo, cuya participación colombiana seguiremos de cerca en El Espectador.
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