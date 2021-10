Gustavo Cuéllar: “Si se jugaron 20-25 minutos por tiempo fue mucho”

Un empate amargo. Colombia va de punto y punto. Aunque se mantenga en zona de clasificación al mundial de Catar 2022, el combinado nacional no muestra un buen juego y la igualdad frente a Ecuador dejó más angustias que certezas con respecto al camino que falta en las eliminatorias. Gustavo Cuéllar, volante de la tricolor, habló sobre este partido.

“Creo que creamos algunas chances de gol, más que todo en el segundo tiempo y, desafortunadamente, no nos entró, pero si nos vamos con sinsabor, no tanto por la derrota porque se sumó y ahora estamos de cuartos, obviamente hay que esperar el partido entre Uruguay y Brasil, pero sí sabiendo de que aún estamos en deuda en puntos y que podíamos haber sacado por lo menos tres de locales contra Brasil o contra Ecuador, que había que ganarles. Desafortunadamente no fue así, ya seguramente lo vamos a revisar junto con el cuerpo técnico y sacaremos las conclusiones positivas y negativas. Trataremos de seguir avanzando en las positivas y obviamente mejorar las negativas”, aseguró Cuéllar.

El volante colombiano se refirió también al penalti que en un principio decretó el central del compromiso y que, posteriormente, fue anulado por el VAR: “Considero que no es mi intención y sí la de él de dejar el pie, ya tenía la posición ganada y simplemente tengo el pie adelante, y él espera el contacto, y él es el que busca el contacto; en mi opinión es que no era penalti, el juez no dudó en pitarlo y pienso que se apresuró en esa acción por el ruido del contacto”.

Asimismo, Cuéllar hizo énfasis en el tiempo perdido por los ecuatorianos y criticó el arbitraje del compromiso: “Creo que fue un arbitraje muy malo porque desde el minuto cuatro ellos vinieron a hacer un estilo de juego que es totalmente respetable, pero creo que el árbitro se los compró, paró demasiado el juego, si se jugaron 20 -25 minutos por tiempo fue mucho y eso nos afectó a nosotros, porque ellos le bajaron mucho el ritmo al partido y al final haciendo una apreciación sobre la mano de Yerry, no sé si fue o no porque no he visto bien la jugada”.