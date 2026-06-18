Gustavo Puerta emocionó con su confesión después de ser titular en el Mundial 2026

El volante del Racing de Santander habló después de ser una de las figuras de Colombia en el estadio Azteca y confesó que nunca imaginó comenzar una Copa del Mundo desde el once inicial. Foto: EFE - José Méndez

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La alineación de Colombia para el debut frente a Uzbekistán dejó una de las grandes sorpresas de la jornada. Aunque Gustavo Puerta había ganado terreno durante los partidos de preparación y había sumado minutos importantes en los amistosos previos al Mundial, todavía existía incertidumbre sobre quién acompañaría a Jefferson Lerma en la mitad de la cancha. La duda estaba entre el mediocampista del Racing de Santander y Richard Ríos.

Finalmente, Néstor Lorenzo se inclinó por Puerta y la decisión terminó dando resultados. El volante respondió con una actuación destacada en el estadio Azteca, aportó equilibrio en el mediocampo, fue agresivo en la recuperación y tuvo una participación decisiva en el segundo gol de Colombia, al recuperar el balón e iniciar la jugada que terminó con la anotación de Luis Díaz.

Tras la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, el mediocampista habló sobre lo que significó ser titular en el estreno mundialista, la confianza que le dio el cuerpo técnico, la reacción del equipo después del empate parcial y el valor que tiene para Colombia comenzar el torneo con tres puntos.

Sobre el debut mundialista

La verdad, pasaron muchos recuerdos, muchas cosas que me ha tocado pasar para llegar acá. Eso lo utilicé para salir a la cancha y hacerlo de la mejor manera. Haciendo las cosas de alguna manera, pero nunca me soñé con empezar el Mundial. Gracias también a todos por siempre haberme mostrado ese apoyo, a mis compañeros, a los profes. Creo que hoy se notó en la cancha.

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La intensidad en el partido

El profe siempre me pide eso, ser agresivo en la marca, ir hacia adelante. Creo que fue lo que hice junto con Lerma, con Arias y con todos ellos. Hicimos un buen trabajo en la mitad de la cancha. Ese balón que recuperamos con Lerma fue muy importante para llegar al segundo.

Cómo influyó el empate con Portugal en el equipo

Siempre pensamos en nosotros mismos, pero es cierto que el empate entre Portugal y Congo fue bueno para nosotros. Sabíamos que teníamos que empezar el Mundial con pie derecho, con los tres puntos. Ahora queda disfrutar de la noche y mañana pensar en el próximo partido.

Cómo reaccionó el equipo después del empate de Uzbekistán

La verdad es difícil recibir un gol cuando Colombia tenía el manejo del juego y el control del balón. Pero este es un equipo que ha madurado en ese sentido, en estar preparado para cuando nos hagan un gol, porque en el fútbol todo puede pasar. Creo que estábamos en nuestro mejor momento cuando llegó ese gol de la nada. La clave fue siempre creer en el plan, nunca dejar de creer en la idea de juego que nos plantea el profe. Creo que fue lo que hicimos y al final llegaron los dos goles que nos dieron la ventaja.

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¿Cuánto le ayudaron los amistosos previos para llegar a este nivel?

Claro que sí. Los partidos de preparación me dieron ese plus y esa confianza que también necesitaba en la selección, porque no es lo mismo jugar en los clubes que jugar con la selección, es totalmente diferente. Esos partidos llegaron en el momento perfecto. No había debutado con la selección hasta hace seis o siete meses y siempre creo que los planes de Dios son perfectos. Todo se dio en el momento correcto y aproveché la oportunidad.

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