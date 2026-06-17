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James Rodríguez lucirá un parche especial en el Mundial 2026: esta es la razón

El capitán de la selección de Colombia será uno de los tres futbolistas que portarán un distintivo especial de la FIFA durante el Mundial 2026.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
17 de junio de 2026 - 11:09 p. m.
El capitán de la selección de Colombia será uno de los tres futbolistas que portarán un distintivo especial de la FIFA durante el Mundial 2026.
El capitán de la selección de Colombia será uno de los tres futbolistas que portarán un distintivo especial de la FIFA durante el Mundial 2026.
Foto: AFP - MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO
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James Rodríguez volverá a saltar a la cancha de una Copa del Mundo con un reconocimiento reservado para muy pocos futbolistas. En el debut de la selección de Colombia con Uzbekistán, el capitán del equipo nacional lucirá un parche especial en su camiseta, una distinción creada por la FIFA para exaltar a jugadores que han dejado huella con marcas individuales en la historia de los Mundiales.

El volante colombiano, recordado por su brillante actuación en Brasil 2014, fue incluido dentro del selecto grupo de futbolistas que recibieron este reconocimiento por haber sido goleadores de una Copa del Mundo. Su actuación en territorio brasileño quedó grabada para siempre en la memoria de los aficionados gracias a los seis tantos que marcó, cifra que le permitió terminar como máximo anotador de aquel torneo.

El reconocimiento de la FIFA a los goleadores de los Mundiales

La FIFA decidió destacar a los jugadores que han alcanzado logros individuales importantes en las Copas del Mundo. Entre ellos aparecen quienes consiguieron quedarse con el título de máximos goleadores de una edición del torneo.

En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, únicamente cuatro futbolistas tendrán esta distinción en sus camisetas: Lionel Messi, James Rodríguez, el francés Kylian Mbappé y el inglés Harry Kane.

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Mbappé recibió el reconocimiento por haber terminado como goleador de Catar 2022, torneo en el que anotó ocho goles. El delantero francés, además, suma 13 anotaciones en Mundiales y figura entre los máximos artilleros de la historia de la competencia. Kane, por su parte, obtuvo el galardón de goleador en Rusia 2018 tras convertir seis tantos.

¿Cómo es el parche que llevará James?

El distintivo que portará el colombiano consiste en un parche con la imagen de un botín dorado, símbolo que identifica a los futbolistas que alcanzaron el reconocimiento como máximos goleadores de una Copa del Mundo.

Mbappé ya fue visto utilizando esta insignia y ahora será el turno de James Rodríguez de exhibirla durante la cita orbital de 2026.

James, listo para el estreno de Colombia

Además del reconocimiento individual, James llegará al debut mundialista como titular de la selección de Colombia. El mediocampista de 34 años mostró una evolución positiva en su condición física durante los amistosos previos y tuvo una actuación destacada frente a Jordania.

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El seleccionador Néstor Lorenzo resaltó el momento del volante y aseguró que su crecimiento en el aspecto físico se suma a las condiciones técnicas que siempre han marcado su carrera.

Para James, esta Copa del Mundo podría representar la última de su trayectoria con la camiseta de Colombia. Por eso, afronta el torneo con la intención de disfrutarlo al máximo y de seguir aportando al equipo nacional con su talento y asistencias.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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@HerbólogaRaquel(46037)Hace 33 minutos
El parche debería ser por patán.
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