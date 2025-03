¿James sigue teniendo malos recuerdos de la Copa América? Esto confesó el capitán

James Rodríguez (izq.) en la final de la Copa América 2024. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

A pesar de haber tenido una gran actuación en la Copa América 2024, la selección de Colombia perdió el título en la prórroga, después de que Lautaro Martínez marcara un solitario gol al minuto 112. James Rodríguez, capitán de la tricolor, fue seleccionado como el futbolista más destacado de la competencia, a pesar de la derrota.

Tras varios meses de la final en Miami, James habló en el programa ‘Los amigos de Edu’ sobre lo cerca que estuvo la selección de levantar el trofeo continental por segunda vez en la historia.

🇨🇴- 🇦🇷 @jamesdrodriguez: “No ganamos la Copa América por cosas externas. El árbitro favoreció a Argentina”.



🚨 Episodio completo de Los Amigos de Edu esta noche a las a las 22:40 en MEGA. pic.twitter.com/eCg3WinVYq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2025

“Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular, queríamos la Copa, estuvimos cerca, pero por cosas externas no hemos podido quedar campeones”, dijo James.

“El árbitro influyó mucho, no nos han pitado penaltis, creo que uno o dos, para mí, uno claro (...) obviamente esas no son excusas, no podemos decir que no hemos ganado por eso, llegamos en un gran momento a eso, hemos hecho una buena final, nos han metido el gol faltando tres minutos para los penaltis y ellos han ganado todo, han sido una selección que merecía ganar”.

Eliminatorias, el siguiente reto de Colombia

Con James Rodríguez como capitán, la selección busca retomar el camino en los duelos contra Brasil y Paraguay. El jueves 20 de marzo visitará a la Canarinha en el estadio Mané Garrincha (7:45 p.m.) por la fecha 13, mientras que el martes 25 recibirá a los dirigidos por Gustavo Alfaro en el Metropolitano de Barranquilla (7:00 p.m.) por la fecha 14 de las Eliminatorias.

Los tropiezos en el cierre de las Eliminatorias del año pasado le costaron a Colombia varias posiciones en la tabla. Durante gran parte había sido escolta de Argentina, pero la falta de puntos la relegó al cuarto lugar con 19 unidades, seis menos que la Albiceleste y las mismas que Ecuador, aunque con peor diferencia de gol.

