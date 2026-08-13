Jhon Arias se cansó de las críticas en Colombia: “Hay mucho fatalismo”

Jhon Arias con la selección de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Jhon Arias hizo una lectura autocrítica del presente de la selección de Colombia y aseguró que, si el equipo quiere alcanzar objetivos importantes, debe trabajar en varios aspectos que van más allá de lo futbolístico. Para el jugador de Palmeiras, los cambios también deben ser “actitudinales” y estar relacionados con la manera en que se afrontan los retos.

El futbolista respaldó además la continuidad de Néstor Lorenzo al frente del combinado nacional. Considera que el argentino es un técnico “idóneo” y “calificado” para continuar con el proceso y señaló que cuenta con el voto de confianza de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Creo que con la calidad humana que se tiene en Colombia y con la calidad de jugadores que tenemos y con todo lo que pudimos demostrar en el Mundial, queda esa sensación de rabia y de impotencia por salir de manera prematura, pero como lo dije luego de la quedarnos fuera, la Selección de cara a este nuevo ciclo y a de todo lo que se viene, evidentemente se necesitan cambios, cambios actitudinales, cambios de muchos factores que van mucho más allá de lo netamente deportivo”, dijo el jugador.

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Además, añadió: “Creo que como todos los colombianos estamos expectante de lo que será este nuevo proceso, nosotros debemos tener esa responsabilidad de ya conseguir cosas importantes con la Selección y dejar nuestro nombre marcado y con lo hecho recientemente nos ha mostrado que tenemos la capacidad de poder hacerlo”.

Por el lado de Néstor Lorenzo, el jugador aseguró: “El profe Néstor ha sido ese conductor de este ciclo, es una persona altamente calificada y si la Federación le dio ese voto de confianza es porque creen que es la persona idónea para conducirnos a un nuevo ciclo y de la mano de él conseguir cosas importantes. Es un gran voto de confianza, es una responsabilidad que trae consigo esa renovación, de continuar haciendo las cosas bien, de continuar esa base que se tiene de trabajo y de mejorar las cosas que nos han costado, ser una Selección más sólida y más victoriosa”.

En el plano individual, aseguró sentirse valorado dentro de la Selección y afirmó que entrega todo cada vez que viste la camiseta. Sobre su posición, explicó que se siente especialmente cómodo actuando como interior, un rol que le permite asociarse más con sus compañeros y tener participación tanto en ataque como en defensa.

“Todo jugador o persona le gusta sentirse valorado, no es un secreto, a todos nos gusta sentirnos importantes. Sé la persona que soy, el jugador que soy, sé lo que valgo independientemente de cualquier cosa, la primera persona que conoce su valor soy yo, pero siempre estoy tranquilo, sé que he dado lo mejor”.

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Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones fue su defensa de James Rodríguez y Luis Díaz. Arias pidió respeto y reflexión frente a las críticas que reciben los referentes de la selección y cuestionó el fatalismo con el que, en ocasiones, se analiza al equipo en Colombia.

Sobre James, destacó especialmente su liderazgo y consideró que la exposición negativa de los futbolistas, potenciada por las redes sociales, termina influyendo en la percepción que existe alrededor de la Selección. Para Arias, el jugador colombiano no tiene una mentalidad débil.

“A veces se tiende a ser un poco fatalistas cuando las cosas no salen como lo esperábamos, llegamos a ser exagerados en la crítica y esto también queda una reflexión para el hincha”.

Además, según Arias, Colombia todavía tiene una deuda en los procesos de formación desde edades tempranas y Brasil se encuentra varios pasos adelante en ese aspecto.

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