Jhon Durán deja la concentración de la selección de Colombia, ¿por qué?

El cuerpo técnico de la selección de Colombia anunció este sábado que Jhon Jáder Durán presentó una lesión en la espalda y que no estará disponible para la próxima fecha de las eliminatorias sudamericanas, razón que lo deja por fuera de la convocatoria.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó a través de un comunicado publicado a través de sus canales oficiales sobre la lesión del joven delantero antioqueño.

“Jhon Jader Durán, de Al-Nassr F.C., deja la concentración, debido a una recidiva del dolor lumar que le impide estar apto para enfrentar el compromiso ante Argentina por la fecha 16 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, se lee en el documento de la FCF.

𝗣𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮𝘀 𝗳𝗶́𝘀𝗶𝗰𝗮𝘀: 𝗝𝗵𝗼𝗻 𝗝𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗗𝘂𝗿𝗮́𝗻 𝗱𝗲𝗷𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀



“El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Jhon una pronta recuperación y su regreso a la actividad deportiva”, concluyó el comunicado.

Néstor Lorenzo negó incidentes internos con Jhon Durán

Durán fue titular en el partido de este viernes en el que Colombia empató 0-0 con Perú. Estuvo 45 minutos en cancha e intentó dos remates, de los cuales en ninguno consiguió darle destino de portería a la pelota. Fue amonestado, intentó siete pases y completó tres de ellos. Fue sustituido por Néstor Lorenzo en el entretiempo.

En la rueda de prensa posterior al partido, Lorenzo, además de negar los rumores que afirmaban que hubo una pelea entre él y Durán, comentó que el antioqueño había sido retirado del terreno de juego debido a un problema en su espalda.

“No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte. No jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad y precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada; está todo entero en el plantel. Durán salió con un dolor de espalda y no pasó nada más”, comentó el técnico de la tricolor.

