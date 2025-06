Néstor Lorenzo y Jhon Durán negaron supuesta pelea en la selección de Colombia

Jhon Durán en acción con la selección de Colombia durante las eliminatorias sudamericanas. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 está más ajustada que nunca luego de los resultados de la fecha 15. El nuevo tropiezo de Colombia, que ya empieza a sentir la amenaza del repechaje, volvió a encender las alarmas a falta de tres fechas para el final.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que fue subcampeón de la Copa América 2024, perdió el rumbo y atraviesa su momento más crítico desde que el argentino tomó las riendas. El empate 0-0 frente a Perú, penúltimo con 11 puntos, en Barranquilla, llevó la preocupación del hincha a un nuevo nivel.

El resultado ante los incas generó malestar y las redes sociales comenzaron a especular con un mal ambiente dentro del vestuario de la selección. Los rumores crecieron cuando periodistas como Paolo Arenas y Jacobo Solano Cerchiaro reportaron en sus cuentas de X una supuesta pelea entre Jhon Jáder Durán, delantero de la tricolor, y el técnico Lorenzo.

Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros.



Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó.



James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma si frenó al 9.



El show post-partido. pic.twitter.com/djWFOjGLyf — Paolo Arenas (@PaoloArenas) June 6, 2025

“No puedo creer que haya tanta mala leche, tanta maldad, inventar cosas inexistentes. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte. No jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad y precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada", comentó Lorenzo en rueda de prensa.

“Tenemos que mejorar mucho en el juego, volver a ser el equipo que fuimos alguna vez, si es con cambios, con cambios. Recuperar el nivel que se tuvo, pero no inventen en las redes. Dijeron que me peleé con Durán, que nos separaron otros compañeros, barbaridades. Me da pena esa gente tan mala. Hay que identificarlos, le hacen mucho daño al fútbol”, complementó el estratega argentino.

En esa misma rueda de prensa Lorenzo agregó que la razón por la que Durán fue sustituido en el complemento se debió a un dolor de espalda. En su lugar ingresó Luis Javier Suárez, quien estrelló un balón en el palo en lo que fue la única llegada clara de Colombia en todo el partido.

Jhon Jáder Durán también habló con los medios de comunicación, pero en la zona mixta. “Tienen que parar un poco. Está bien decir cosas dentro del campo, pero inventar fuera no me parece que sea lo más adecuado. El periodista que salió a decir esto, que tenga la misma claridad para salir a decir que no es verdad”, señaló el futbolista del Al-Nassr.

🇨🇴‼️ “Tienen que parar, inventar cosas no me parece que sea lo adecuado. Aquí nadie pelea con nadie, estamos aquí por el país”



“El periodista que dijo eso, que salga a decir que no es verdad.”



🎙️ JHON JÁDER DURÁN aclaró el rumor de una “pelea” en el camerino. pic.twitter.com/orE8BupjHN — Toque Sports (@ToqueSports) June 7, 2025

“No es bueno acusar a personas que están trabajando por algo que él (periodista) se imaginó. Nadie quiere empatar ni perder, todos queremos ganar, pero tampoco hay que inventar. Aquí nadie pelea, somos un grupo de compañeros y estamos aquí por el país”, agregó Durán.

El antioqueño estuvo 45 minutos en cancha e intentó dos remates, de los cuales en ninguno consiguió darle destino de portería a la pelota. Fue amonestado, intentó siete pases y completó tres de ellos. Le costó involucrarse en el juego. A la fecha registra 16 partidos y tres goles con la tricolor.

Tanto Lorenzo como Durán rechazaron las afirmaciones de los periodistas sobre una supuesta pelea en el entretiempo. En contraste, Arenas y Solano Cerchiaro volvieron a referirse en sus redes sociales al tema y dieron a entender que se sostienen en lo que dijeron.

Sobre este trino me sostengo, hubo tropel en el camerino en el entretiempo, y seguro todo se sabrá después del partido con Argentina. https://t.co/2jRxfwyaIm — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) June 7, 2025

Sobre el supuesto incidente, James Rodríguez, referente de la selección colombiana, respaldó la versión de Durán y su técnico. “Es falso, totalmente. Todo lo que se dijo afuera y lo que se mencionó antes también es falso. Tenemos que estar juntos, dar vibras buenas”, comentó el capitán de la tricolor.

