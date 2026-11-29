La selección Sub-17 de Colombia concluyó este viernes su participación en la fase de grupos del Mundial de Catar 2026 y se prepara para afrontar las rondas eliminatorias con una generación que promete. Entre sus nombres sobresale el de José Escorcia, atacante de Atlético Nacional que aporta desequilibrio, movilidad en el frente ofensivo y capacidad de definición. La tricolor avanzó como segunda del Grupo L, tras vencer 2-1 a Japón en su debut, imponerse 2-0 sobre Honduras y caer 1-0 con Serbia. El combinado nacional enfrentará a Egipto en los…

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La selección Sub-17 de Colombia concluyó este viernes su participación en la fase de grupos del Mundial de Catar 2026 y se prepara para afrontar las rondas eliminatorias con una generación que promete. Entre sus nombres sobresale el de José Escorcia, atacante de Atlético Nacional que aporta desequilibrio, movilidad en el frente ofensivo y capacidad de definición. La tricolor avanzó como segunda del Grupo L, tras vencer 2-1 a Japón en su debut, imponerse 2-0 sobre Honduras y caer 1-0 con Serbia. El combinado nacional enfrentará a Egipto en los dieciseisavos de final.

Escorcia ya dejó su sello en el certamen orbital con una anotación frente a Honduras, encuentro en el que también fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del partido. El cartagenero disputa su segundo Mundial de la categoría, pues el año pasado, con apenas 16 años, también participó en la cita. Se ha consolidado como una pieza clave para Fredy Hurtado. Ya había demostrado su importancia en el Sudamericano de Paraguay de abril pasado, cuando firmó un doblete en el triunfo por 3-0 sobre Brasil en semifinales y aportó otro tanto en la goleada por 4-0 contra Argentina en la final.

Sus cuatro goles y dos asistencias en aquella competición fueron determinantes para que Colombia conquistara su segundo título sudamericano de la categoría, después del obtenido en 1993. Por ese rendimiento, fue nominado en la categoría juvenil de El Deportista del Año de El Espectador y Compensar 2026.

Nacido el 4 de julio de 2009, José Rafael Escorcia de la Cruz llamó temprano la atención de las divisiones inferiores de Atlético Nacional. Su incorporación al cuadro verdolaga se dio a comienzos de 2024.

Su crecimiento durante 2026 le permitió, además, debutar como profesional el pasado 17 de octubre contra Boyacá Chicó. Ingresó en el segundo tiempo del compromiso disputado en el estadio La Independencia de Tunja y participó en los dos últimos goles de la victoria verdolaga por 4-1, con una asistencia incluida. En su primera experiencia en primera, el cartagenero acumula cinco partidos, dos de ellos como titular, con un balance de 185 minutos, un gol y una asistencia.

La selección sub-17 de Colombia también está nominada en El Deportista del Año de El Espectador y Compensar 2026. El evento se celebrará este 10 de diciembre en el edificio de la UCompensar, en Bogotá. Esta casa editorial premiará a los mejores atletas de la temporada, como lo ha hecho de forma ininterrumpida desde 1960.

Se homenajeará a los deportistas más destacados en las categorías mayores, juvenil y paralímpica, así como a los mejores entrenadores y dirigentes. Además, se concederá el premio al Juego Limpio Guillermo Cano, de especial significado para este diario.

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