¿Juan Fernando Quintero se retira de la selección? Hizo fuerte anuncio: esto dijo

Juan Fernando Quintero, tras la tanda de penaltis entre Colombia y Suiza. Foto: Agencia AFP

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Juan Fernando Quintero prendió las alarmas tras la eliminación de Colombia del Mundial. El volante, uno de los jugadores que cambió el partido contra Suiza con su ingreso, dejó un mensaje que sonó a despedida y abrió la pregunta sobre su continuidad en la selección nacional.

“No nos podemos acomodar a estas situaciones, estamos dolidos por la situación, no nos vamos a reprochar nada”, dijo Quintero después de la caída en los penaltis, una derrota que volvió a dejar a Colombia frente a su techo mundialista.

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El mensaje más fuerte llegó cuando habló del futuro del equipo. “Para los que se quedan, que tengan la oportunidad y sean conscientes de que a veces no alcanza y que tengan esa oportunidad de llevar a Colombia al siguiente nivel y nunca más reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo”, afirmó.

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Sus palabras apuntaron directamente a la nueva generación que deberá asumir el proceso de la selección.

Quintero no hizo un anuncio formal de retiro, pero la forma en la que habló de “los que se quedan” dejó la sensación de que su ciclo con Colombia podría estar llegando al final.

Sobre el duelo contra Suiza, el volante evitó hacer un análisis profundo en caliente. “Fue un partido muy difícil, hacer análisis hoy es demasiado difícil luego de esta frustración como lo fueron los penales, esto hace parte del fútbol”, dijo.

Y cerró con una frase que resumió la noche: “Esto fue un partido de igual a igual, pero esto es el fútbol”.

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