Juan Guillermo Cuadrado: “Ha sido un camino muy difícil de recorrer”

Juan Guillermo Cuadrado y Reinaldo Rueda en el partido de Colombia contra Perú, por las eliminatorias a Catar. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

Acongojado se muestra Juan Guillermo Cuadrado en el mensaje que compartió en sus redes sociales debido al presente de la selección de Colombia, que complicó su clasificación al mundial de Catar tras las dos derrotas de la doble fecha de eliminatorias contra Perú y Argentina.

Si le interesa seguir leyendo sobre la selección de Colombia, puede ingresar aquí

“Ha sido un camino muy difícil de recorrer, solo Dios sabe la frustración, la tristeza y la desilusión que sentimos de no ver los resultados que queremos y solo Dios sabe cuanto amamos esta camiseta que representa un país que amo , pero aunque duela tanto, sigo levantando mis manos a ti Señor Jesús porque mi adoración no depende de lo que me des sino de quien tu eres, Mi Señor, Mi Salvador”, escribió Juan Guillermo Cuadrado en su cuenta de Instagram.

Juan Guillermo Cuadrado ha sido blanco de críticas por ser uno de los referentes de la selección de Colombia. El combinado nacional no mostró buen fútbol y muchos aficionados juzgan al plantel de “falta de actitud y corazón” por la tricolor.

Puede leer: Colombia: sin fútbol ni corazón

Colombia, que había empezado cuarta esta doble fecha de eliminatorias, cayó al séptimo lugar tras perder con Perú de local y con Argentina de visitante, ambos partidos con un resultado adverso de 1-0.

Le puede interesar: ¿Colombia y la opción del repechaje a Catar? Cómo, cuándo y dónde se jugaría

La clasificación a Catar se complicó, pues Colombia ya no depende de sí misma y la única opción sería la de repechaje. Uruguay, que estaba sexta, ahora es cuarta con 22 unidades; Perú es quinta con 21 puntos; Chile es sexta con 19 y séptima la tricolor con 17.

Le recomendamos: Reinaldo Rueda: “Todavía no estamos muertos”

En las dos jornadas que restan para culminar las eliminatorias a Catar 2022, Colombia enfrentará a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela en Caracas.