Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Arsenal remontó y sigue cómo líder de la Premier League: así quedó la tabla de posiciones

Los Gunners vencieron 3-2 a Bournemouth y se afianzaron en lo más alto de la clasificación. Gabriel Magalhaes y Declan Rice anotaron.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
03 de enero de 2026 - 09:00 p. m.
Declan Rice (izquierda) fue clave en la victoria de Arsenal sobre Bournemouth.
Declan Rice (izquierda) fue clave en la victoria de Arsenal sobre Bournemouth.
Foto: EFE - DANIEL HAMBURY
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Arsenal remontó este sábado y se afianzó en lo más alto de la tabla de posiciones de la Premier League tras imponerse 3-2 al Bournemouth en condición de visitante. La figura de la cancha fue el volante Declan Rice, quien firmó un doblete.

Los cherries pegaron primero con un gol tempranero del brasileño Evanilson, quien aprovechó un error en salida de Gabriel Magalhaes para poner en ventaja al conjunto local. Sin embargo, el propio central brasileño tuvo revancha y apenas seis minutos después apareció en el área rival para empatar el compromiso.

Vínculos relacionados

Iga Swiatek criticó la ‘Batalla de los Sexos’ de Kyrgios y Sabalenka: “no se necesita”
América confirmó su primer refuerzo para 2026: jugó en la selección de Venezuela
Colombia, en el Mundial de la Kings League: horarios, dónde ver y todo lo que hay que saber

Ya en el segundo tiempo, Declan Rice le dio tranquilidad a la visita con un doblete determinante. Primero sacó desde la media luna un disparo rastrero que se coló junto al palo. Más tarde, tras una larga sucesión de toques, el inglés definió sin marca para firmar el 3-1 parcial.

Cuando el partido parecía sentenciado, a falta de quince minutos para el final, Eli Junior Kroupi recuperó un balón fuera del área y desde ahí sacó un remate potente que terminó al fondo de la red. El desenlace fue cerrado, con tensión en ambos arcos, pero no hubo tiempo para más.

Así va la parte alta de la Premier League

Con este resultado, Arsenal alcanzó los 48 puntos tras 20 partidos disputados y consolidó su liderato. Los dirigidos por Mikel Arteta acumulan cinco victorias consecutivas y arrancaron el año con el pie derecho, reforzando su candidatura al título.

Su escolta más cercano es Aston Villa, que este mismo sábado derrotó a Nottingham Forest con anotaciones de Ollie Watkins y un doblete de Jhon McGinn. Morgan Gibbs-White descontó para el Forest. Los villanos llegaron así a 42 unidades y se mantienen en la pelea por los primeros puestos.

En la tercera posición aparece Manchester City, con 41 puntos, que este domingo a las 12:30 p.m. se medirá a Chelsea en uno de los duelos más atractivos de la jornada 20. El equipo de Pep Guardiola buscará un triunfo que lo mantenga cerca de la cima.

Más temprano, el colombiano Jhon Arias tuvo su estreno como goleador en la Premier League. El extremo chocoano abrió el marcador en la victoria 3-0 de Wolverhampton sobre West Ham, en un partido en el que también tuvo acción el defensor antioqueño Yerson Mosquera.

Así quedó la tabla de la Premier League tras la victoria de Arsenal:

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Arsenal Bournemouth

Bournemouth

Arsenal vs

Premier League

Declan Rice

Gunners

Juventus

Benfica

Bournemouth vs Arsenal

Arsenal hoy

Arsenal FC

Aston Villa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.